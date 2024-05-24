Uber Eats與foodpanda入洞房？外送平台的未來會怎樣

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Uber Eats宣布將砸9.5億美元併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，此併購案將台灣兩大外送業者的外送員和消費者整合至單一平台，消息一出引起市場高度關注，消費者、商家、外送員三方對未來感到憂慮，公平會、勞動部也立馬跳出來為合併案劃出紅線，究竟此樁併購案能否獲得主管機關的核准？平台合併真是著眼於市占，還是另有所圖？

小吃大！Uber Eats併購foodpanda

Uber宣布已經和Delivery Hero簽署協議，以9.5億美元（新台幣約308億元）現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，預計於2025上半年完成交易。惟此併購案尚須主管機關核准及符合其他的成交條件。

Delivery Hero執行長暨共同創辦人Niklas Ostberg表示，為打造一個引領世界的服務，foodpanda需要將資源集中在全球其他市場，在那些foodpanda認為可以為消費者、合作夥伴和外送夥伴做出最大貢獻的市場。

Uber全球外送事業資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty表示，台灣是一個競爭激烈的市場，美食外送平台迄今還只占台灣整體美食外送版圖的一小部分，Uber Eats能有機會在未來幾年為台灣帶來更好的便利服務和更高的價值。

根據資策會產業情報研究所（MIC）今年2月發布的「外送大調查」，民眾常用的外送平台foodpanda以73.6％的使用率居冠，Uber Eats以57.6％緊追在後。一旦此併購案成真，Uber Eats將以台灣市場的「老二」，吃下「老大」foodpanda年營收5.5億歐元（約新台幣188億元）的大餅。

憑什麼「老二」可以併「老大」？從台灣市場可能看不出來，若看母公司的現況或可露出端倪。

foodpanda母公司Delivery Hero在全球各地以多品牌發展外送和快電商事業，但在疫情後面臨巨大的獲利壓力，2022、2023年皆虧損超過20億歐元，亞洲市場業務停滯不前，除了採取裁員與裁撤技術中心等措施外，去年9月傳出有意將新加坡、菲律賓、泰國等多個東南亞市場的foodpanda業務賣給當地叫車龍頭Grab的消息，現在將foodpanda台灣外送事業賣給Uber Eats，能立即為公司帶來一次性的巨大收益。

而Uber Eats母公司Uber，受惠疫情後乘車事業回溫，加上廣告事業壯大，繼2022年實現正現金流後，2023年首度轉虧為盈，過去兩年的年增長率為14.3％，達到1.49億美元，此樁併購將有助於公司擴大營運版圖。

企業營運有其規劃 民眾另有想法

Uber Eats與foodpanda的併購消息一出，民眾的反應普遍感到憂慮。高雄和捷關鍵資訊（iNiN）針對此議題，從各大社群、討論區平台彙整網友聲量的十大反應，以「增加以後出門買飯的機會」排名第一，其餘包括「吳柏毅沒有傅潘達穩定」、「外送員的薪資更QQ」、「一家獨大絕對是災難」、「外送員：是時候開始找正職了」、「合併該叫什麼名字」、「大財團果然財大氣粗」、「這下連傅潘達都點得到了」、「趕快多點熊貓」、「再也不用爬樓梯了」。

台灣社會網絡學會理事長楊書成表示，併購後市場獨大，將導致市場沒有其他選擇，無論是對消費者而言，或是外送員的權益恐怕都不是好事。國立高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢指出，從資料分析排名來看，多數網友都不太看好兩家合併，在缺乏競爭的基礎上，恐怕沒有人是贏家。

餐廳業者憂心，原本有兩家平台可以選擇性，未來只剩一家獨大，擔心是否增加抽成，消費者也會擔心外送費調漲影響消費，對生意帶來不確定性。

全國外送產業工會顧問蘇柏豪擔心外送員權益受到影響，一是希望foodpanda的外送員都能進入Uber Eats，這是最基本的要求，二是原本外送員有兩家平台可選擇，只剩下一家後，平台的要求只有yes or no選項，原本可能願意增加報酬，反而變成砍工資的狀況，外送員的薪資近幾年已經接近谷底，只剩一家是否會無限砍薪？

主管機關劃紅線 獨占不等於違法

對於外送員的憂心，勞動部長何佩珊表示，勞動部將召開三方對話，與外送產業工會、兩家外送平台展開對話會議，站在勞工立場角度去替外送員把關，並要求公平會納入勞動部意見，她一定會親自積極處理，同時也呼籲兩家業者首要正視外送員訴求及權益。

負責審議併購案的公平會出面劃下四條紅線，包括市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果，例如聯合行為，及市場效益等四大原則審核，並在避免限制競爭下審慎處理。

由於Uber Eats、foodpanda各自市占率、營業額都頗高，公平會首先會關注結合後的市場集中度增加多少；其次為結合後的單方效果，併購方的漲價能力會不會因此提高，是否造成獨大不利效果；第三，在市場上也就少掉一個競爭業者後，發生聯合訂價或不競爭協議等狀況發生可能性有多高；最後則是觀察併購案結合後，是否會帶來的正面效益。

公平會副主委陳志民明白指出，「兩家結合後，市占率超過8成，這已經是獨占了」。但他也說明，市占大不代表就是違法或是一定駁回，認定關鍵在於濫用市場力的可能性是不是很高，也就是併購後業者「做壞事可能性高不高，會不會整碗捧去」。

此外，Uber Eats與foodpanda一旦併購還將面臨升格電支業的議題，由於兩平台業者先前已被金管會列為升格電子支付的「觀察名單」，合併後代理收付日均餘額若超過20億元的門檻，屆時就必須強制升格為電子支付業，銀行局表示，只要代理收付日均餘額超過門檻，須在六個月內申請電子支付執照，不會因併購給予「緩衝期」。

至於去年12月才剛與foodpanda合作推出聯名卡的中信銀行則表示，目前與foodpanda業務往來合作不受影響，現階段卡友權益亦不受影響，因交易協議尚須等候公平會等主管機關審核，在此之前，所有信用卡權益未改變。

併購案開啟新篇章 外送平台與電商結合成趨勢

繼2019年新加坡的誠實蜜蜂（honestbee）、2020年英國的deliveroo相繼退出台灣市場，過去四年，台灣市場一直是Uber Eats與foodpanda雙雄廝殺的局面，如今Uber Eats決定買下foodpanda，倘若成功，此案不僅是台灣除了半導體產業外金額最高的國際併購案，Uber Eats也將從此獨霸台灣外送市場。

元智大學管理學院行銷學群助理教授朱訓麒表示，餐飲外送平台近年來蓬勃發展，成為許多人生活中不可或缺的一部分，但是這樣的產業，在獲利上卻難以跟電商平台相比，全球許多外賣平台都是虧損經營。

朱訓麒分析，外送平台不可或缺，但獲利卻難跟電商平台相比主要原因在於，外送服務難以複製與擴大，外送平台每次的服務都難以標準化，不能儲存與複製，有明顯的尖峰與離峰時段；相比之下，電商的需求相對分散且穩定，可以更靈活地調配資源。

再者，外送平台比電商平台更複雜，因為其涉及了用戶、餐廳、司機等三方，運作模式更難駕馭，這三方只要缺了一方就難以運作，因此外送平台存在嚴重的殺價競爭，利潤難以提升；此外，在地化成本高、進入門檻低，也是外送平台面臨的挑戰。

不過，朱訓麒認為，外送平台雖然虧損嚴重，但它的發展潛力巨大，吸引眾多電商巨頭加入，主要的原因是它是最接近消費者，可以最頻繁的送貨，不論是生鮮或是熱食，是能蒐集最即時數據的平台，外送平台只要掌握住穩定的用戶流量，就可以擴展送貨品項，可抗衡傳統電商。

美團便是一個成功的案例，其通過深耕中國大陸市場、擴展業務品項、整合資源等措施，除了外送餐飲外，還可以訂飯店住房、叫車、賣電影票、團購、家事清掃等服務，因而實現了盈利。

目前大舉入台的韓國酷澎（Coupang），在韓國也是外送市場的領先者；而阿里巴巴也透過併購美團的最大競爭對手「餓了麼」，打造最後一哩路的護城河，可見外送平台與電子商務的結合是必然的趨勢。

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