開放男男性行為捐血？疾管署預計今年開2場座談會

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男男性行為捐血有望解禁！國內新增愛滋感染人數去年已降至千例以下，達到重新評估的標準，因此疾管署今年2月召開專家會議討論，決議今年底前辦理至少2場座談會，聽取各界意見，併同國內外相關文獻，提報給專家委員討論，再提報到「衛生福利部國血國用諮議會」。疾管署強調，男性間性行為者捐血規定目前並未改變，也理解這項政策還有需要溝通的空間，將持續與各界溝通討論。

《捐血者健康標準》第5條明訂，男性間性行為者永不得捐血，衛福部2018年曾預告修正，研擬放寬5年無男男性行為可捐血，但未能化解外界疑慮，後來暫緩實施。疾管署表示，由於預告期間各界意見分歧，2019年提報至「衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會」，決議暫緩調整，並建議在我國愛滋疫情持續下降、達每年新通報確診人數降至1000人以下時，再重啟評估。

根據監測資料顯示，我國愛滋疫情自2018年起持續下降，2023年新通報確診降至940人，已達重啟評估時機，因此今年2月1日將此案提報至「衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會－政策暨臨床檢驗組」會議討論，會中決議，鑒於前次經驗，調整男性間性行為者捐血限制不僅只是醫學與科學議題，須考量各利益關係人的意見，應以更周延、審慎方式綜合評估。

因此，疾管署預計今年底前辦理至少2場座談會，邀集相關單位、領域的專家學者及民間團體等，充分討論與表達意見或建議。疾管署將參考座談會的各界意見，併同國內外相關文獻、研究、疫情等科學實證資料，再提報至「衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會」，請專家、學者及委員們綜合討論與評估，再依決議進行後續相關行政程序，包括提報至「衛生福利部國血國用諮議會」討論等。

疾管署重申，男性間性行為者捐血規定目前並未改變，疾管署理解這項政策還有需要溝通的空間，希望藉此機會廣納各界意見，持續與各界溝通討論，在確保血品安全為首要考量的前提下，尊重及平衡捐血者與受血者之權益。