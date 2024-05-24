《水泥股》嘉泥張剛綸：未來營收更多元 應對複雜國際環境

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】嘉泥(1103)今召開股東會，董事長張剛綸指出，去年各事業體皆有成長，未來營收結構將更多元且具有韌性，以應對複雜的國際環境。

張剛綸表示，去年全球地緣政治風險顯著攀升，嘉泥持續調整營運策略，其主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低了區域性風險，使全球水泥業務分佈更加穩定，未來營收結構將更多元且具有韌性，以應對複雜的國際環境。

同時兼任台灣水泥同業公會理事長的張剛綸指出，水泥業減碳是刻不容緩、責無旁貸的事，水泥產業也積極配合國家淨零政策，不斷創新降低碳排放量。期待政府可以在公平正義的程序下，維護國家核心基礎產業，在自身減碳之餘，防止因為進口而發生的碳洩漏問題，加速台灣達到淨零目標。

去年嘉泥旅宿服務事業體成績表現突出，佔整體營收的25%。總經理王立心指出，市場強勁需求之下，HOTEL COLLECTIVE營運團隊通過調整銷售策略，使全年住房率維持在8成左右，平均房價較2022年攀升20%，帶動去年營收成長79%。未來，HOTEL COLLECTIVE營收增長動能預期將來自國際旅客及機場航班運量增加，展現出旅宿業務的穩健成長。

嘉泥70年來從水泥製造擴展至健康照護及旅宿服務，面對瞬息萬變的國際市場，穩健轉型並堅持追求更高目標。去年嘉泥總營收較前一年成長29.2%，各事業體皆有成長，水泥事業體營收增加28%、旅宿服務事業體營收增加60%，裝卸倉儲事業體營收增加17%、房產事業體出租率增加近4%，整體稅後獲利共達9603萬元，股東會通過今年每股配發現金股利0.5元。

在永續發展方面，持續將「Pursuing Quality of Life」的理念深化融入經營策略中，今年1月嘉泥正式通過國際氣候變遷權威組織- SBTi的溫室氣體近程減量目標驗證，展現對於氣候變遷和自然資源保護的承諾。

嘉泥除了積極應對水泥業面臨的能源轉型，未來在岡山廠土地計劃增加太陽能板設置以實現綠色能源目標，與政府共同向減碳淨零目標前進。在社會面，嘉泥從員工照顧出發，逐漸發展擴及至全齡的健康與關懷計畫。去年更帶頭整合了家扶基金會和Garage+的新創團隊－MEandMine，出資為弱勢兒童提供了社交情緒教育的桌遊，該項目覆蓋14個縣市、惠及677名兒童，得到許多正面回饋。