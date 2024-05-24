阿里巴巴新團隊首發股東信 自承過去患了「大公司病」

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阿里巴巴 23日發布集團主席蔡崇信和CEO吳泳銘的致股東信，信中提到集團過去25年經歷不斷成長，也出現一些「大公司病」。過去一個財年對阿里巴巴屬分水嶺，強調將再次視自己為一家初創企業。信中也稱，AI不會是一種威脅，反而會帶來巨大機遇。

星島網稱，這也是阿里巴巴新管理團隊上任後的首封股東信。信中指出，未來投資與戰略方向將保持一致，將繼續投資於加速核心業務增長，和保持基礎技術的領先，及包括人工智慧（AI）在內的創新。

報導稱，股東信指出，公司的戰略方向之一是聚焦AI，將AI作為改變和加速業務增長的最強大變量。信中强調，如果不能跟上AI每天帶來的持續而驚人的進步，公司就會被取代。投資大模型也有助於發展阿里巴巴的雲計算業務，因為在開發或推理過程中，訓練和使用大模型將需要算力資源。

信中也強調，未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆。「AI不會為舊的做事方式提供保護，而是重新點燃我們的創業激情和想像力。」並指出公司每個業務都有大量應用場景，所有場景都可通過AI創造更大的價值。信中還直言，AI不會是一種威脅，而是突破用戶體驗和商業模式的驅動力，將帶來巨大機遇。

股東信也說，公司業務處於不同的發展階段，必須以不同的方式管理。如阿里國際數字商業集團（AIDC）剛剛起步，需要前期投資；阿里雲正在為未來增長而投資，同時收獲規模效應帶來的成果。同時，公司做出了一個艱難的選擇，放棄低利潤項目業務的短期收入。

報導也稱，阿里在財務年度報告中，首次提到在2024財年，投資合共約8億美元在人工智慧公司Moonshot AI Ltd（月之暗面），購入該公司約36％股權，為於月之暗面的優先股投資。

阿里同時公布，擬發行本金總額為45億美元，於2031年到期的可轉換優先票據。此外預計將授予票據的初始購買者，額外購買最多5億美元本金總額的票據的選擇權。