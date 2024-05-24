台中銀股東會通過配發股利0.96元 表現太好小股東「沒問題」

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台中銀今（24）日召開股東會，由3月甫回鍋、接下董事長重任的施建安主持，股東會過程非常平和，沒有小股東發言。股東會中通過2023年度盈餘分派案，每股配發股票股利0.56元、現金股利0.40元；以及盈餘轉增資發行新股案，自2023年度可分配盈餘中提撥股票股利約29.27億元，發行新股約2.927億股。

台中銀今年初歷經前董事長涉及不法事件，由施建安在3月中接下董事長一職，不過不影響台中銀自去年到今年前四月的漂亮成績。台中銀2023年全年稅後純益68.21 億元，每股稅後盈餘（EPS） 1.31 元，刷新歷史新高。好成績也讓小股東相當滿意，股東會中沒有任何小股東發言、提問，股東會僅不到一小時就結束。

台中銀總經理賈德威表示，在業務成長同時，對資產品質亦十分著重，2023年底逾放比0.14％，備抵呆帳覆蓋率也達到935.33％；同時2023年底資本適足率15.47％，也遠高法定標準。

賈德威指出，台中銀去年國內分行據點有長足發展，包括新成立頭份、汐止和安平分行，海外據點則在去年6月份成立越南胡志明代表人辦事處，是繼馬來西亞納閩分行、吉隆坡行銷服務處、沙巴亞庇行銷服務處、檳城行銷服務處等據點後，最新的東南亞據點。賈德威表示，未來也希望在東南亞海外布局能持續發展。

展望今年，賈德威表示，在國內的經濟和國際的情勢上，仍然充滿暗潮洶湧的變化，包括通膨、FED降息、或國內高房價和通膨的壓力，種種因素之下，台中銀仍然會秉持「用心盡在其中」的精神，在公平待客、普惠金融、資訊安全，以及績效管理和永續經營、ESG的議題上面，持續布建業務主軸。