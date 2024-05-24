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菲籍船員捕秋刀魚遭滾輪絞死 運安會調查出爐

  • 中時即時 蔡明亘
去年10月台灣漁船在日本釧路港東北方630浬公海捕撈秋刀魚，一名菲籍船員遭滾輪絞傷身亡。圖為釧路港，示意圖。（翻攝自日本國土交通省網站）
去年10月台灣漁船在日本釧路港東北方630浬公海捕撈秋刀魚，一名菲籍船員遭滾輪絞傷身亡。圖為釧路港，示意圖。（翻攝自日本國土交通省網站）

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去年10月3日一艘我國籍國統3號漁船於日本釧路港東北方630浬公海捕撈秋刀魚時，一名菲律賓籍船員遭右舷絞機的滾輪絞傷，在船上急救2小時仍傷重不治。國家運輸安全調查委員會今公布傷亡事故調查報告，建議國統漁業強化安全衛生設備宣導，也建議農業部研擬「遠洋漁船船員安全作業規範」。

去年10月3日凌晨1時20分，總噸位1094、漁船統一編號CT7-0642的國統3號漁船，船上載有一名台籍船長、4名台籍船員、47名外籍船員共52人，於日本釧路港東北方630浬公海捕撈秋刀魚時，一名菲律賓籍船員被右舷絞機的滾輪絞傷，該船員於船上急救2小時後仍無效而罹難，其餘船員均安。

運安會針對交通部航港局、農業部漁業署、勞動部職業安全署及國統漁業股份有限公司調查，結論顯示該菲籍船員左肩捲入絞機滾輪中，傷勢嚴重無法立即取得完整及專業的醫療急救，致使事故船員於海上送醫途中不幸罹難。

運安會建議國統漁業強化所屬船舶的船上安全衛生設備安全宣導，防止機械、設備或漁具等對船員的危害；建議職安署輔導遠洋漁業業者確實遵守職業安全衛生法，強化「漁船職業安全衛生工作手冊」內容，落實漁船自我安全衛生檢查表，防止船員操作船上機械、設備或漁具而產生危害。

運安會提到，也建議農業部漁業署持續研究我國漁船事故類型及船員傷亡樣態，並研擬「遠洋漁船船員安全作業規範」，提升漁船船員安全意識，確保漁船航行安全。

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