微軟與阿聯AI交易 恐致美國先進晶片和技術外流

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

科技巨擘微軟總裁史密斯指出，微軟與阿拉伯聯合大公國支持的人工智慧公司G42的交易，最終可能導致先進晶片和工具轉移至國外，美國資深共和黨國會議員警告恐影響國家安全。

史密斯（Brad Smith）本週接受路透社訪問，這項銷售協議中許多細節首次在訪談中揭露。他說微軟（Microsoft）與阿聯這項協議可能會進入第二階段，這需要出口AI技術的關鍵部分，諸如模型權重（model weights），這是決定人工智慧（AI）系統能力的關鍵。史密斯說，目前還沒有進入第二階段的時間表。

美國官員指出，AI系統可能引發國安風險，例如讓生化和核子武器設計變得更加容易。拜登政府去年10月要求最大型AI系統製造商分享相關細節給美國政府。

為求得進展，這項交易將需取得美國商務部許可。微軟主管指出，他們宣布這項交易時，已有保護公司技術並防止被中國實體用於訓練AI系統的措施。

不過這些措施尚未公開，部分議員質疑這些措施是否足夠。兩家私人企業就美國技術轉移條款和保障措施的閉門談判令一些議員感到不安。

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）告訴路透社：「儘管對國家安全有重大影響，國會仍未收到行政部門關於這項協議的全面報告。」「基於（中國共產黨）在阿聯利益的考量，我擔心對源自美國的敏感技術沒有適當的保護措施，得以免受中國間諜活動影響。」

到目前為止，並無限制AI模型出口的法規，不過麥考爾和若干兩黨議員本週已在推進一項法案，這項法案若通過將賦予美國官員更明確的權力這麼做。

微軟主管表示，歡迎就管理AI技術轉移的新法律架構進行辯論，在微軟與G42交易逐步成形下，這項交易也要求這家阿聯公司遵守美國法規。

史密斯說：「基本上，我們著重的，是確保美國技術能夠安全可靠地在世界流通。」

微軟和G42上月宣布這項交易，在與中國戰略競爭之際，這項交易被宣傳為拉近G42與美國距離並擴大美國科技影響性。史密斯取得董事身分後，微軟將對G42投資15億美元。

根據微軟主管，這兩家公司可能尋求將這些技術轉移至阿聯以外市場，包括土耳其和埃及。