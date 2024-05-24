清大團隊遠征法國參加歐洲機器人大賽 獲大會創新獎

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清華大學機器人團隊DIT Robotics今年5月8日到11日，遠赴法國參加歐洲自動化機器人大賽，派出的2支隊伍在數百支參賽隊伍中脫穎而出，闖入決賽，雖然最終止步四強，但新穎的機器人設計榮獲大會特別獎「創新獎」。

歐洲自動化機器人大賽是歐洲歷史悠久、規模盛大的機器人賽事，今年吸引來自法國、奧地利等20幾個國家，總共超過150支隊伍同台競爭。清大指出，今年比賽主題是「火星農場」（Farming Mars），機器人需要在模擬火星環境的賽場上，拾取與裝載最多植物到指定區域，並觸碰太陽能板。

今年清大派出2支隊伍參賽，分別是差動輪驅動的DIT-Robotics隊伍，以及萬向輪驅動的DIT-Rabbits隊伍，2支隊伍分別以第7名和第13名的成績闖入16強，可惜在八強賽、四強賽中遭遇強敵比利時及奧地利隊伍，最終未能晉級三強決賽，但差動輪隊伍 DIT-Robotics 憑藉其獨特的機構設計、精準的定位系統，及能夠靈活應變的程式設計榮獲「創新獎」。

賽事結束後，DIT Robotics前往拜會駐法台北代表處，向吳志中大使報告實驗室與競賽成果，也把握國際交流機會，前往在巴黎文理大學機器人中心了解機器人定位和演算法相關的最新研究及設備，並拜訪巴黎第十大學，參觀曾獲得8屆以上Eurobot冠軍的常勝隊伍RCVA的實驗室和設備。

清華機器人團隊感謝先鋒材料科技、東元電機、優群科技等企業，及校友總會與許多熱心校友，讓他們能實現出國比賽的夢想，期許未來能夠繼續為台灣爭光，讓世界因機器人而看見台灣。

清華機器人團隊共18名出賽隊員，包括江鎮宇、詹詠順、張修齊、林展宏、黃興佑、莊秉澂、陳家芊、陳鈺善、連崧爝、王柔仁、張景翔、凃紫翔、陳柏屹、邱泓斌、張瑋倫、劉芸睿、張皓翔、陳彥叡。