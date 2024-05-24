台北國泰萬怡線上旅展起跑 自助餐券950元起、萬豪旅享家會員另享優惠

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搶夏日旅遊餐飲商機，台北國泰萬怡酒店線上旅展起跑，即日起至6月10日推出MJ Kitchen餐券優惠於飯店官網及klook同步開賣，平日自助午餐單人券原價1,298元，旅展優惠價73折，僅需950元，即可享用豐富的自助百匯。同時更新了自助餐檯菜色，釋出多道海鮮料理的「暢饗地中海」新主題菜單，用舌尖遊走愛琴海，至7月15日止，更準備了萬豪旅享家會員專屬活動，平日自助晚餐每位成人享會員價999元。

線上購券方便快速，現買現用更靈活，MJ Kitchen餐券平日自助午餐原價1,298元，每位成人僅需950元即可大啖自助百匯，平日自助晚餐、假日午餐及晚餐，原價每位成人1,518元，旅展優惠價1,150元，76折的划算價格，另可從三個用餐區間內自由選擇想要的餐期。

MJ Kitchen即日起至7月15推出「暢饗地中海」新主題菜單，豐富多樣海鮮與各式香料打造健康又美味的地中海料理盛宴，用味蕾暢遊南歐與西亞，沁涼冷菜區準備了巴薩米克醬烏賊，選用澎湖冰卷大火炙燒後，裹上揉合酸中帶鹹的巴薩米克醬，肉質鮮嫩且滋味迷人，以及彰顯海鮮原始風味的藜麥海鮮沙拉，以地中海區域被廣泛使用的藜麥，加入蝦仁、中卷圈和淡菜，與羅勒和薄荷葉為基底的醬汁拌勻，還有希臘地區特有的夏季西瓜蔬果沙拉，精選多款起司與冷肉盤。

熱料區則推出滿滿的海味佳品，滿盆淡菜、蝦子、蛤蠣以及時令漁獲，搭配番紅花等香料與米飯烤製的西班牙海鮮鍋巴，層次豐富且金黃酥脆，以紅蘿蔔與西芹鋪墊肥美鱸魚，並以烘焙紙包裹後揉合食材風韻，煮蒸出清雅迷人風味的南法時蔬紙包魚，還有鋪滿帕瑪森和莫扎瑞拉兩款起司的雙重起司烤扇貝，以及平日晚餐、假日餐期限定供應的鹽烤松葉蟹腳。同時也為了喜愛肉類的饕客們，準備了阿拉伯烤春雞、猶太馬鈴薯燉肉以及土耳其烤羊肩肉，用滿溢異國風情的料理對抗初夏熱浪，「暢饗地中海」主題菜色期間，現場免費加入萬豪旅享家會員，獨享平日晚餐優惠，每位成人用餐999元＋10％。