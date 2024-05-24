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學習歷程助高中職涯探索 高職生吐「水土不服」不應強迫使用

  • 中時即時 李侑珊
學生團體EdYouth近日舉行「課綱觀察報告發布會」，公布「2024年度108課綱觀察報告」。（EdYouth提供）
學生團體EdYouth近日舉行「課綱觀察報告發布會」，公布「2024年度108課綱觀察報告」。（EdYouth提供）

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「學習歷程檔案」上路以來，引起不少質疑，學生團體EdYouth公布「2024年度108課綱觀察報告」，透過訪談多位高職學生，發現高職生在國中階段就已完成生涯定向，這項升學制度不適用於高職，不應將設計給高中生的制度強加給高職生。

EdYouth認為，技職教育長期以來受證照主導，學生學習內容多不以課綱為學習架構，而是為國家證照考試做準備。

針對高職生也必須準備學習歷程檔案，「2024年度108課綱觀察報告」提到，該制度原本是為了普通高中設計，使普通高中生在就讀期間進行生涯探索，但高職生在入學前大多已有明確發展發向，學習重點在於實作與技能培養，與學習歷程檔案的設計初衷存在巨大差異，且就算是跨考學測使用個人申請普通大學的高職生，也無法使用學習歷程檔案作為備審資料，教育部應該考慮為高職學生設計更合適的學習紀錄方式。

「2024年度108課綱觀察報告」作者、松山工農資訊科畢業生洪振翔表示，112學年度四技二專甄選入學中，僅41.2％的高職生使用學習歷程檔案作為備審資料，且使用人數還逐年下降，原因包括教育部的教學指引太晚出來、資源不足等。

洪振翔說，許多學生反映老師未充分教學如何製作學習歷程檔案，各老師對檔案的要求不一致，且學校對學習歷程檔案的重要性宣導不足，再三顯示學習歷程檔案在高職的「水土不服」。

洪振翔建議教育部，應邀請科技院校、高職教師、學生進行全盤性的討論和規劃，訂定更適合高職生的升學配套方式。

「2024年度108課綱觀察報告」作者、大安高工建築科畢業生陳庭楚提到，在學校的指導之下，很多同學都在拚命考證照，但實際上證照對未來的工作幫助有限。學校應該更關注實習課程，讓同學們能學到真正有用的技能。

EdYouth理事長李瑞霖認為，技術型高中在教學現場的意義與普通高中同樣重要，建議加強技職教育的宣傳，提升社會對技職教育的認同。期待教育部能聆聽學生的聲音，推動更多符合實際需求的教育改革，讓技職教育真正回歸實務，為國家的產業發展培養更多優秀人才。

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