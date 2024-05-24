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朋趣豪華露營車放「曙」假 平日一泊四食指定曙光號露營車一次訂兩車再享七折

  • 工商時報 姚舜
天成飯店集團豪華露營車品牌朋趣推出放「曙」假優惠，平日指定曙光號露營車，一次訂兩車再享七折，等同四人同行入住一泊四食每人3,773元起。圖／天成飯店集團提供
天成飯店集團豪華露營車品牌朋趣推出放「曙」假優惠，平日指定曙光號露營車，一次訂兩車再享七折，等同四人同行入住一泊四食每人3,773元起。圖／天成飯店集團提供

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迎接畢業季和即將到來的暑假，天成飯店集團旗下豪華露營車品牌朋趣，特別推出「放曙假 預訂兩車再七折」優惠，即日起至9月30日，周日至周五入住指定露營車款「曙光號」同日預訂兩車即享官網一泊四食專案優惠價七折，等同四人同行入住一泊四食，平日每人3,773元起，包含下午茶、晚餐、消夜與自助式早餐一泊四食、VR高爾夫1小時體驗及暢玩園區內多樣設施。

「放曙假 預訂兩車再七折」專案指定車款曙光號一直是朋趣人氣車款，擁有16坪的室內外空間，大片落地窗盛裝藍天綠地美景，乾溼分離衛浴並備有浴缸，絕對是露營體驗中的頂級享受。除了用超值優惠價格享受舒適豪華的露營車車宿體驗外，澎派的餐食服務更是一大亮點，下午食光兩點至五點期間，於Bon Bar提供各式輕食餐點與飲品，可以野餐籃裝盛，於大自然中體驗野餐樂趣。

晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，包含：旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫，擬真體驗高爾夫球樂趣，喜好高爾夫球揮桿樂趣的住客還有The Range桃園高爾夫練習場擊球體驗價3盒200元優惠。

入住朋趣享有活力早餐主餐三選一，人氣最高的經典美式大拼盤，包含軟嫩煙燻鮭魚捲佐以松露醬提味，奶油香氣十足的美式炒蛋和新鮮爽口的沙拉搭配優格與手工可頌，為早晨儲備一日活力。日式鯖魚朝食盤，和風主餐鹽漬鯖魚，以文火慢烤搭配手工日式漬物，豐富營養滋潤假期清晨。古早味台式早餐，更是受到許多旅客的青睞，Ｑ彈鹹香的碗粿搭配台式滷味小菜，美味升級飽足感滿分，搭配陽光咖啡廳豐富的自助式早餐，多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足。

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