皇昱九天建築設計團隊 打造高標智慧養生宅

近年來，人工智慧技術的蓬勃發展正帶來前所未有的變革，對我們的生活方式產生深遠的影響。在這樣的大環境下，皇昱事業群旗下的泓業建設日前推出全新建案「皇昱九天NO1」，此建案不僅擁有優越的地理位置，更首次引入「AI智慧郵輪宅」經營理念，將創新的人工智慧技術應用和養生概念融入住宅設計中，再加上親民的價格設定，一推出便立即在市場上引起熱烈迴響。

「皇昱九天NO1」已4月27日開工動土，未來將興建地上13層、地下2層，共66戶的飯店式管理科技小豪宅，這座劃時代的AI智慧養生宅的推出，標誌著台灣住宅市場邁向全新里程碑。「皇昱九天NO1」的建築設計團隊，由六位經驗豐、具有創新思維的建築設計師組成，例如佳舍空間設計的王宏傑設計總監、曹方維建築師以及在德國專攻新舊建築環境舒適控制節能議題的李孟杰建築博士等，在建築設計、室內設計和景觀設計等方面都有卓越的表現，確保每一個細節都達到了高品質的標準。

畢業於紐西蘭奧克蘭科技大學建築空間設計系、曾獲得美國IDA室內設計銀獎的王宏傑設計總監，對於智慧養生住宅理念有著獨到的見解。他表示，AI科技無疑是未來生活的一部分，智慧環境將帶來更便利的生活條件。在國外，許多建商在設計上非常重視空間明亮度、設施的妥善配置等問題，並開始將AI技術導入居住和社區環境中。

身為「皇昱九天NO1」建築設計師之一的王宏傑，在出席動土典禮時表達了對這個建案的高度評價與期待。他認為「皇昱九天NO1」的設計理念非常前瞻，特別是室內空氣質量管理、智能家居系統、綠建材的應用及多樣化的公共空間規劃等，為住戶提供了一個舒適、便利且智慧的家居環境。「皇昱九天NO1」的推出，不僅代表著台灣住宅市場的一次革新，更是智慧科技在房地產行業的應用和探索。王宏傑設計師深有感觸地表示：「這是一場生活上的震撼，也把人類住宅推向另一個未來。」

「皇昱九天NO1」的成功離不開皇昱領導團隊的卓越視野和深厚背景。皇昱事業群董事長蔡許宏是建築博士也是AI人工智慧博士，不僅在建築設計、構造及科技應用等領域具有豐富的經驗和專業知識，也是少數將建築與AI技術相結合的領導者。這一專業背景讓他能夠將最新的人工智慧技術應用於住宅設計中，為住戶提供最先進的智慧生活體驗。

作為白手起家的新竹十大建商之一，皇昱事業群一直以來致力於將創新與品質相結合，堅持以人為本的設計理念，致力於為每一位住戶提供安全、舒適、健康的居住環境。岱瑪金誠陳虹汝總經理表示，皇昱事業群以其對未來居住生活的遠見和創新精神，不斷探索和引入最新的智能科技和建築設計理念，打造高品質的住宅項目。「皇昱九天NO1」的推出，不僅是皇昱事業群再一次的創新突破，也為台灣的住宅市場帶來更多驚喜和可能性。