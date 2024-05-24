中捷砍人事件英雄獲終身免費卡遭質疑 盧秀燕舉例回應

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中捷砍人事件，由英勇的乘客們齊力制伏，將傷害降至最低，16人將可終身免費搭捷運。市議員曾朝榮24日質疑，其他捷運公司均無此作法，此舉無法源依據；市長盧秀燕表示，中捷是公司不是政府機關，不需訂法律，而是治理事項。

台中市議會今市政總質詢，市議員曾朝榮、李天生、周永鴻、何文海、張家銨、江肇國、蔡耀頡、蔡成圭關心中捷事件。曾朝榮表示，2022年9月為迎接台中捷運第1000萬人次搭乘，盧市長贈送尊榮黑鑽卡，共發行4張，後續台中也發行很多種卡，包括一卡通、愛心卡、兒童卡等。

曾朝榮提到，近日因中捷事件，市長更發行終身免費卡，這些奮不顧身的乘客，公開表揚、獲頒獎金他都不反對，但盧市長再創這一張終身免費卡，「市長說出口，中捷就照做」。

曾朝榮說，未來台中會出現比這更有功勞的人，但盧市長任期剩兩年多，這張卡是終身，這樣合理、可行嗎？有法源依據嗎？全台只有台中發終身免費卡，恰當嗎？

市議員李天生指出，專人使用卡要不要送議會審議，是認人還是認卡，要如何實施，是不是要透過地方自治法？

市長盧秀燕指出，過往乘客在飛機上生孩子，都有終身免費搭乘，這種優惠以往就有；且中捷是公司不是政府機關，不需要訂定法律，而是訂治理事項。

中捷公司董事長顏邦傑說明，關於免費終身卡，因為是政策性，會提送董事會，由於捷運要經公司法運作，會盡快制訂治理事項。