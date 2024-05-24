航運、AI PC救駕 這檔成交量2連霸 31檔閃金光

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受到美國有關降息預期降溫與大陸圍台軍演的影響，台股今（24）日開底走高，早盤以21,442.67點開出，盤中低見21,381.25點，在航運類股與AI PC題材股帶動下跌幅收斂，收盤小跌42.09點、跌幅0.19％，以21,565.34點作收，成交量為4,134.53億元。

船櫃雙缺助攻貨櫃三雄股價走揚，長榮上漲5.02％，以219.5元作收，被關緊閉的萬海上揚5.34％，收在74.9元，睽違十年發放股東會紀念品的陽明漲幅3.09％，收盤73.5元。

受惠AI PC熱潮，旺矽大漲8.3％，收在509元創新高，系微則是漲停亮燈，收盤304.5元，宏碁上揚7.88％，收在57.5元，成交量16萬張，連續兩天坐穩個股成交王。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有泰金寶-DR、銘鈺、光環、其陽共31檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，運輸類股及其他電類股表現亮眼，漲幅分別為2.68％、1.22％，玻璃類股表現疲軟，下挫2.19％。

上市股、上櫃股今天成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有17檔9％以上漲幅，其中15檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為泰金寶-DR（9105）、柏騰（3518）、銘鈺（4545）、攸泰科技（6928）、江申（1525）、瑞軒（2489）、羅昇（8374）、隴華（2424）、聯鈞（3450）、蔚華科（3055）。

今日上市有12檔股票3.2％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為雷虎（8033）、中櫃（2613）、偉聯（9912）、阜爾運通（6914）、浪凡（6165）、精成科（6191）、中視（9928）、氣立（4555）、力積電（6770）、南寶（4766），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為宏碁（2353）、昆盈（2365）、矽統（2363）、一詮（2486）、長榮航（2618）、燿華（2367）、所羅門（2359）、聯電（2303）、泰金寶-DR（9105）、鴻海（2317）。

上櫃有16檔9％以上漲幅，其中16檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為光環（3234）、其陽（3564）、信驊（5274）、凱崴（5498）、得利影（6144）、環天科（3499）、德晉（3466）、樺晟（3202）、系微（6231）、偉康科技（6865）。

今日上櫃有12檔股票有3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為進泰電子（3465）、米斯特（2941）、新零售（3085）、碩禾（3691）、富裔（6264）、洛碁（8077）、達輝-KY（5276）、地心引力（3629）、大恭（4706）、福華（8085），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、廣運（6125）、廣明（6188）、波若威（3163）、凱崴（5498）、上詮（3363）、華星光（4979）、東捷（8064）、萬泰科（6190）、頎邦（6147）。