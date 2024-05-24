受電影啟發投身動畫設計 台科大學子用創作祭奠逝世母親

台灣科技大學設計系徐啟倫，以其動畫作品《尤里卡》（Eureka）在國際影展上嶄露頭角，獲得了荷蘭Kaboom影展入圍，囊括國內外諸多獎項。他的創作歷程充滿了對時間與死亡的深刻思考，背後更蘊藏著家庭劇變下，個人情感與生命經歷的沉澱，透過作品也撫慰著同樣面對親人死亡經歷的觀眾。

荷蘭「Kaboom動畫影展」（Kaboom Animation Festival），前身為荷蘭動畫展（The Holland Animation Film Festival），創始於1985年，是全球動畫愛好者的年度盛宴，荷蘭「Kaboom動畫影展」展示動畫的高品質和多元性，也是教育部獎勵藝術與設計類國際競賽的一等獎項。

「原來電影可以不需要男女主角，靠著動畫、特效，就能有這麼棒的作品」，徐啟倫自國中時期便對動畫產生了濃厚興趣，受到《神鬼奇航》、《阿凡達》等電影的啟發，於是他決定投身動畫創作。他不以升學為導向，堅持自己的興趣選擇復興商工，並通過技優甄審進入台科大，進一步追求動畫夢。

進入台科大後，徐啟倫在動畫創作上投入了更多精力。大四時，他完成了第一部個人完整動畫作品《尤里卡》。徐啟倫說，創作靈感來自母親的離世，母親的病重與離世對他造成了巨大的打擊，在製作影片的過程中，他試圖理解和消化這段經歷所帶來的情緒，影片中的核心理念「時間與死亡」反映了他對生命循環的理解，他將這部作品視為對母親離世的詮釋與慰藉。

荷蘭Kaboom影展以跳脫框架、富有科幻色彩的作品為特色，徐啟倫首次參加國際型影展，在荷蘭他感受到當地對作品多元性的包容與接納，影展開放的空間讓他能夠自由地分享創作想法並與觀眾溝通。參展期間有一位觀眾因為母親離世而自責，看完影片後受到了啟發與安慰，這讓徐啟倫深刻體會到，作品的價值不僅在於獲獎而已，能夠觸動和幫助觀眾是更大的感動。

徐啟倫表示，媽媽很期待他的作品，但可惜媽媽來不及看到他完成的作品，難過的是，媽媽去世後爸爸太難過也因病離開了，爸爸也沒能看到。徐啟倫說，尤里卡意思是獲得啟發的感嘆詞，我透過做作品對死亡時間的理解得到啟發，希望爸爸能得到尤里卡，更希望這部得獎作品父母都能在另一個世界看到。

雖然經歷了家庭變故，但徐啟倫依然堅持在動畫創作的道路上。徐啟倫抱持著對動畫的熱忱，總是學習不同的動畫技術且每天花大量時間進行練習，從3D構圖到繪畫，一步步精進自己的技藝，他在大三時期開始接案，不斷鑽研練習各種動畫技術，將其應用於創作中，徐啟倫說，「大三時就開始接案．讓他遇到家庭劇變時，還能有謀生能力，也很感謝台科大的培養以及許多業界資源，讓他能一邊創作一邊養家照顧相依為命的妹妹。」

擔任徐啟倫指導教授的蕭勝文老師表示，他是一位很特別的學生，不僅展現了一位年輕動畫創作者的才華與努力，更讓我們看到了一個人在面對困境與挑戰時，如何通過創作找到內心的力量與平靜，這次他的動畫作品《尤里卡》，不僅拿下國內外各項國際影展，也如其名稱帶給人們啟發與感動。