夏日婚禮派對！好婚市集推「一站式採購」隆重登場

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許多新人選擇在諧音「我愛你」的「520」人氣紀念日登記結婚，婚禮平台龍頭WeddingDay好婚市集接棒結婚熱潮，聯手主題策展團隊想樂⼯作室，將於5月25日至26日在華山1914文化創意產業園區舉辦全台首創沈浸式主題婚展「怪美的！夏日婚禮派對」，匯集近70家婚禮品牌、橫跨15大婚禮服務類別，以一系列「婚禮小怪物」串連獨家資訊與優惠方案，讓準新人透過趣味的逛展方式，輕鬆找到客製化專屬黃金婚禮團隊。凡出席婚展除可獲得最高逾萬元採購金，還有機會參加扭蛋抽獎活動，將馬爾地夫蜜月旅行、免費鑽戒與千元折價券等好禮帶回家。

好婚市集共同創辦人葉亞當表示，每年婚禮旺季分別為農曆年後的3月至6月及年底的10月至12月，目前正值準新人密集籌備期，本次「夏日婚禮派對」匯集近70家優質婚禮品牌，於婚展期間推出獨家優惠方案，涵蓋婚紗、喜餅、婚戒、婚禮小物及蜜月旅行等15大婚禮服務類別，準新人於婚展可享受「一站式採購」，最高可現省超過萬元，相當於市價七折優惠。目前早鳥報名人數已逾3,300對，較上一季婚展出席人數成長15%，預估買氣可破億元。

好婚市集顛覆傳統商業展覽既定印象，打造全台首創沈浸式主題婚展，策劃超萌小怪物出沒婚展，讓會場宛如樂園般繽紛趣味，準新人們可以跟隨愛美小怪物探索最新婚紗趨勢、與吃貨小怪物尋找命定喜餅、讓靈感小怪物提供婚禮新資訊、向好康小怪物索取最殺優惠折扣。數十家婚紗品牌將於現場展示當季最新款式與人氣熱門款婚紗，多家知名喜餅品牌更將店面直接搬進婚展現場，提供準新人全方位五感體驗，婚禮周邊新趨勢如人氣韓式拍貼機、美式婚宴微醺調酒及新人專屬客製無框畫等新穎玩法亦將於現場展示，準新人們可免費前往體驗。

好婚市集給予準新人的安心保證，婚展全程堅守不強迫推銷、不強制帶位的準則，讓準新人自在、舒適且優雅地組建專屬婚體團隊。因應本次婚展為年底婚禮旺季的重要籌備時期，好婚市集精心準備多樣備婚優惠，準新人出席「夏日婚禮派對」除可獲得最高萬元以上的好婚採購金，還有價值近千元的婚前保養課程，每日前250對出席的準新人，可再加碼獲贈皇樓喜餅贊助的中式大餅禮盒，凡現場下訂滿額即可參加扭蛋機抽獎活動，最大獎可獲得價值13萬元的馬爾地夫蜜月旅行買一送一，還有免費鑽戒、璀璨鑽練、珍珠耳環、西服免費租借、聯名款喜餅禮盒及多樣婚禮小物等豐富好禮。詳細展覽內容

【展覽資訊】

日期：2024年5月25日(六)至5月26日(日) 每日10時至18時

地點：華山1914文化創意產業園區 東二館（台北市中正區八德路一段1號）

主辦單位：WeddingDay好婚市集