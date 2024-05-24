首份台灣棲地年報上線 24個方案為自然財務揭露加分

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台灣首份棲地年報近日正式上線，這份年報由優樂地永續、恆好玩永續行動及環境友善種子聯合發佈，旨在為企業提供自然相關財務揭露（TNFD）的參考指南。台灣版環境會議吸引了超過200位關注生物多樣性的專家和企業代表，聚焦於TNFD發佈後的台灣行動。

優樂地永續董事長朱竹元指出，生物多樣性的喪失與生態系統的崩潰已被列為未來10年全球十大風險之一。針對這一挑戰，年報收錄了四大領域、15個單位的超過24個方案，促使企業立即採取行動保護環境。這些方案涵蓋棲地認養、里山農作、環境教育和永續旅遊四大領域。

棲地認養方面包括新北阿里磅、新竹自然谷、台大農學院實驗林及鹽田濕地認養等項目，旨在透過各種形式的棲地保護行動，促進生態系統的恢復與保育。里山農作則涵蓋台東及花蓮農改場的作物保種計畫、蒲草田的草吸管認養和黑豆田自然有機農法，這些計畫旨在推動可持續的農業實踐，保護農業生態環境。

在環境教育領域，年報介紹了如潮間帶公民科學家、水水筏子溪都市流域及芝山文化生物多樣性協作等項目，這些項目通過教育和科學研究，提升公眾對環境保護的意識。永續旅遊方面，則包含和平島地質公園、里德社區溪仔口生態旅遊、蝴蝶保育工作假期、東眼山森態旅遊及五星級生態旅遊，這些旅遊項目旨在推動生態旅遊，減少旅遊對環境的負面影響。

年報的主要編撰者、恆好玩永續行動創辦人劉曉蓉表示，生物多樣性議題需要持續傳播，而企業更應立即參與這些方案。數位版年報上線後免費提供企業與有興趣民眾下載。

此次會議除了主辦單位優樂地永續董事長朱竹元、執行長蔡承璋外，還聚集了台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、林業保育署簡任技正石芝菁、台大實驗林管理處處長蔡明哲、屏科大森林系教授陳美惠，企業永續發展協會秘書長莫冬立、自然環資董事長陳瑞賓、遠雄人壽協理張文馨、恆好玩永續行動創辦人劉曉蓉、環境友善種子執行長王書貞等共同齊聚，為落實台灣生物多樣性進行交流討論。

等多位專家學者，討論如何落實生物多樣性保護策略。為加速生物多樣性框架的落實，優樂地永續與環境友善種子雙顧問團隊共同研發了「生物多樣性與TNFD自然相關財務揭露工作坊」，通過動態體驗的方式引導學員了解生物多樣性的重要性及相關趨勢。