金價高漲行情結束？分析師看金價會跌到「這價位」

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今年來黃金價格驚驚漲，本月20日時更是觸及每盎司2,450美元的高點，不過近日來急轉直下，金價連三天下跌，昨（23）日跳水50美元，收盤時更跌破1盎司2,330美元，終場以每盎司2328.41美元作收，今（24）日雖有收復部分失地，目前位於每盎司2,329美元附近，但分析師指出，隨著市場降低聯準會9月降息的期望，金價有可能進一步跌至每盎司2,285美元。

外匯資訊媒體FXStreet分析師Lallalit Srijandorn撰文指出，由於近期聯準會官員的鷹派發言，顯示聯準會9月份降息的機率越來越小，加上強勁的美國經濟數據，刺激美元持續走強，這令金價承受下行的壓力。

Srijandorn表示，本週五聯準會理事華勒將發表演說，其鷹派發言有可能會進一步打壓金價，她提醒，較高的利率會增加投資黃金的機會成本，從而讓金價下跌。從技術面來看，金價在關鍵的100日指數移動平均線(EMA)上方，然而，隨着金價在5月20日創出新高，金價已經形成看跌背離，從相對強弱指標(RSI)來看，該指標已經跌破50中線，表示短期的趨勢已經轉向負面，不能排除金價出現回調的可能性，Srijandorn認為，金價首個看空目標將會是5月13日的低點，即每盎司2,285美元。

不過，道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，在美元走強、降息前景不明的情況下，投資人加速對黃金獲利了解的步伐，使黃金在短期內下跌，但下行空間有限。他認為，關心利率政策的投資者並沒有長期持有黃金，他們沒有那麼多的黃金可以拋售，因此儘管金價正在盤整，但下行幅度較淺。