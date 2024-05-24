台北天成大飯店謝師宴開賣 5／31前預付訂金享早鳥優惠

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搶攻畢業季謝師餐飲商機，台北天成大飯店即日起至9月30日推「感恩謝師饗宴」，中式宴席3桌以上平日每桌8,999元起＋10％，百匯自助餐50位以上每位899元起＋10％，5月31日前預付訂金再享早鳥優惠，中式宴席享專案價再9折，自助饗宴享滿十位再贈兩位之優惠。主廚團隊獻藝精緻味美的佳餚，寧式炒鱔糊、櫻花蝦珍珠、天成片皮鴨等飯店招牌菜皆可輕鬆享有，席間果汁無限暢飲，免費提供影音視聽設備，交通便捷的地點與多元宴席型態滿足不同需求的消費者，為師生打造熱鬧愉悅的歡聚時光。

台北天成大飯店精緻佳餚有飯店得獎常勝軍櫻花蝦珍珠、飯店招牌菜寧式炒鱔糊、滋補養氣的花旗蔘燉童雞、鮮甜海味的清蒸海上鮮、霸氣十足的黑椒戰斧豬，另外還有五福大拼盤、麻油猴菇燴芽白、元籠蒸鮮蝦、玫瑰豆沙包，甜點是香嫩滑順的杏仁嫩豆腐，再以季節鮮水果為宴席畫下完美；週五至週日每桌10,999元＋10％，周末謝師恩，菜色再升級，可以品嘗到酥肥腴潤的天成片皮鴨、海陸雙拼海鮮捲拼左宗棠雞、經典港點蜜汁叉燒酥等菜色，每桌加贈紅酒一瓶並享席間四小時果汁暢飲，五桌以上免費提供影音視聽設備與KTV歡唱，美饌佳餚為師生打造豐美飽足的謝師饗宴。

平日周一至周四滿50位即可舉辦自助式饗宴，專案每位899元＋10％，5月31日前預付訂金再享滿十位贈送兩位之優惠，菜色匯聚黑椒燉牛肉、新式椒麻雞、泰式拌海鮮、糖醋鮮魚片、藥膳醉鮮蝦、清蒸蘿蔔糕、蝦仁叉燒炒飯、鮮筍子排湯等，豐盛的沙拉吧、開胃冷盤、精緻甜點水果與飲品無限暢飲，假日周五至周日，每人加價200元菜色升級，嘗的到外酥內嫩招牌現切片皮櫻桃鴨，師生歡樂聚餐格外豐盛飽足，為謝師饗宴留下難忘回憶。

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