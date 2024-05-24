馬辣愛文芒果季5／27開跑！「證件1,2,5,0 」中2碼大蛤無限吃、謝師宴10人同行9折優惠

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俗諺云「芒種夏至，檨仔（芒果）落蒂」，除了意指進入炎夏季節和宣告稻作熟成之外，同時也是「愛文芒果」的盛產時刻。火鍋吃到飽霸主「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」繼上個月推出「屏東土芒果」快閃吃到飽，造成全台轟動，而今日高調公佈，將在5／27日起推出快閃限定「愛文芒果季」，端出產地直送的枋山愛文芒果，不計成本無限量供應吃到飽，同步還有優惠升級、團體優惠等活動，用滿滿誠意回饋火鍋控、芒果控。

被網友戲稱「被水果耽誤的火鍋店」的馬辣，今年愛文芒果季提供屏東枋山每日產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」。生長於台灣最南端的恆春半島，擁充沛的陽光、獨特落山風與海風吹拂，在得天獨厚的細心照料下，外皮色澤艷紅亮麗、金黃果肉飽滿多汁，鮮甜彈牙的口感和濃烈香氣，絕對是今夏最迷人的滋味！5／27日起於馬辣全台7家門市供應，為期約2~4週，人工顆顆洗淨去芯，切塊處理，方便民眾剝開即食！不限平、假日，不限餐期全時段皆有供應。

此外，凡於5／31日前，含兩成人以上同行，提前至少一日預約訂位並主動告知參加，用餐當日選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，派出一代表出示身分證／健保卡／護照號碼含「1.2.5.0」任二碼（可重複，例如11、00），全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽！

同時，為迎接畢業季的到來，感謝老師長久教誨與付出，另祭出謝師宴專案，每位最低698元起！凡於2024／08／31日前，提前至少一日預約平日週一至週五（6／8~6／10端午連假除外）的謝師宴方案並支付訂金，含十成人以上用餐，即享九折優惠（即免收10％清／潔費）。用餐提供美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛M6~M9＋、紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬等15種國際認證肉品，阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦共20種產地直送海鮮，季節鮮蔬鮮菇、手工鍋物、鮮榨生啤、24種經典與人氣口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，以及多款六星級寶島水果與精緻甜點等，高達100種餐點無限暢食、暢飲，讓同學、老師都有大大滿足。