AIT捐物資給新北弱勢族群 幫28件二手傢俱找到新生命

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美國在台協會AIT捐贈新北市28件二手物資，於昨（23）日由新北市環保局「幸福小站－餘裕物資媒合平台」媒合捐給7個弱勢家庭及1處中途之家獲得幫助，不僅讓物資生命能夠延續，也改善弱勢族群生活環境。

環保局說，「新北幸福小站」負責回收民眾家中外觀良好且功能無損壞的二手家具、家電等餘裕物資，再媒合予弱勢或失業家庭、清寒學童、火災受災戶等需救助對象，讓民眾家中閒置的物資，也能成為幫助其他人的愛心。 日前AIT主動聯繫環保局，表示有櫥櫃、沙發、檯燈等28件狀態良好的二手物資可提供給幸福小站，希望透過幸福小站的媒合，幫助弱勢家庭改善生活環境。經環保局逐一媒合，所有物資於23日晚間妥善送達位於中和、新店及烏來區的弱勢家庭及中途之家共8處。

來自烏來區的高小姐此次接受AIT捐贈傢俱媒合，她表示，自己一個人拉拔五個孩子長大，透過區公所了解到有幸福小站這個平台，提出了希望家中能有檯燈及櫥櫃，感謝環保局提供的物資媒合平台以及AIT的愛心捐贈，讓原本空蕩蕩的家熱鬧了起來。 住在新店區、靠媒合收到櫥櫃與沙發的謝媽媽則說，她平時一人要養三個小孩，生活實在沒有餘裕可以添購傢俱，但這次在區公所協助下向幸福小站提出了櫥櫃與沙發的需求，看到AIT捐贈的物資恰好是孩子們許願的「三人座沙發」，讓孩子們十分興奮，開心地說「終於可以一起坐在沙發上了」。

環保局表示，新北市「幸福小站－餘裕物資媒合平台」開張13年至今，已媒合3萬4404件二手家具給弱勢家庭循環利用、改善5274戶的家庭環境。呼籲如民眾家中有汰換後但功能完好的二手家具或家電，都歡迎提供給幸福小站，延續物資生命。相關資訊可聯絡回收專線(02)89520755或至幸福小站網站查詢。