知名柴犬迷因本尊狗狗離世 狗狗幣聞訊下跌

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知名柴犬迷因本尊狗狗Kabosu在24日離世，以該迷因發想而生的加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）也出現下跌走勢，截至台灣時間下午3點半時跌幅為3.84％，價格來到0.160024美元。

狗狗幣於2013年發行，起初僅是由知名柴犬迷因發想所開的玩笑，沒想到發行後造成大熱門，並在2021年5月8日創下0.74美元的歷史高價。去年（2023年）4月時，當時仍是社群平台推特（Twitter）執行長的馬斯克（Elon Musk），將推特的藍色小鳥標誌換成狗狗幣，讓狗狗幣狂飆37％。