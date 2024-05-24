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006208股價破百該賣了嗎？網幫畫重點 結果很明顯

ETF示意圖。圖／Freepik
ETF示意圖。圖／Freepik

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富邦台50（006208）股價23日突破百元大關，收盤報100.2元，網友發文詢問是不是該賣了？網友的意見正反都有，但提醒一件事，賣不賣取決於一開始的投資目的，否則有缺錢再賣。

006208近來為股民關注的焦點，根據臺灣證券交易所公布的資料，4月定期定額ETF新增投資戶數006208大增12,291戶居冠，累計14.93萬戶，排名第四。006208今年（截至5月22日）含息報酬率為28.97％，近一年含息報酬率為45.02％

近來有網友貼文提到，看到006208來到百元大關，是不是該賣了？如果賣了要買啥？原PO在留言處進行投票，有超過1,800位網友認為該留，覺得該賣的不到300人。

網友在留言處表示，「主升段還在走賣什麼」、「幹嘛賣？持續加碼啊孩子」、「現在就是持續加碼，剩下的不要管」、「老話一句，一張不賣，奇蹟自來」、「繼續加碼不要賣，股息再投入」、「這種是要放到退休的 不缺錢的話幹嘛賣」。

也有網友認為，「改買00692啊，便宜好入手」、「賣吧！會發這種文就代表不適合長期存股」、「錢到口袋才是真的」、「我是006208+00675L」、「如果擔心害怕我建議賣，反之就留著吧」、「差不多該跑了 最近一大堆006208的文」。

還有網友建議應考量有無資金需求與當初投資的目的，「找到績效更好的標的要拿去換」、「生活中突然發生急用錢的狀況就賣」、「你缺錢就賣，不缺錢就別賣，很簡單吧」、「沒信心的話可以放在別的你覺得安心的地方」、「看當初買的目的是什麼」。

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