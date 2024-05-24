帶狀皰疹、輪狀病毒疫苗有望補助 桃園衛生局這樣說

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桃園市議員張桂綿24日於桃園市議會總質詢時提出，帶狀皰疹皮蛇疫苗及輪狀病毒疫苗對於老年及幼兒相當重要，為維護健康安全盼桃園市衛生局能夠給予相關補助，對此衛生局長劉宜廉說明，輪狀病毒疫苗在2019年起已針對中低收入戶的幼兒進行補貼，但最新帶狀疱疹疫苗劑型，完整接種經費每人約為1萬6千元，衛生局將謹慎評估在有限預算下朝研議弱勢及脆弱族群優先納入推動可行性。

張桂綿表示，過去的議會期間都有不斷提出為老年人口補貼帶狀皰疹皮蛇疫苗及為嬰幼兒補貼輪狀病毒疫苗的相關補助，她舉例，像是新北市也有針對特定人口進行補貼，希望桃園能夠比照其他縣市辦理，為桃園市人民的健康安全把關。

劉宜廉表示，考量各項疫苗價格昂貴且接種疫苗的風險也是民眾關心的首要事項，在桃園市府有限財源下推廣新疫苗福利政策，必須審慎評估其接種效益同時兼顧長者及幼兒，才能為民眾健康謀最大的福祉。

劉宜廉說明，目前口服輪狀病毒疫苗非屬常規疫苗且價格昂貴，施打一次完整疫苗需花費4000至6000元，桃園市自2019年起補助低收、中低收入戶家庭新生兒口服輪狀病毒疫苗。另依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議紀錄，針對2019年至2023年預計推動的新疫苗政策導入期程表已評估研議將幼兒輪狀病毒疫苗納入常規疫苗。

劉宜廉也說，最新帶狀疱疹疫苗劑型完整接種經費相當昂貴，施打一次完整疫苗需花費1萬6千元，桃園市府將謹慎評估在有限預算下朝研議弱勢及脆弱族群優先納入推動可行性，也盼未來中央會針對此類別的疫苗擴大辦理補助。