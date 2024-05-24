《基金》美國降息可能再緩緩？配置債券基金有門道

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【時報記者任珮云台北報導】根據22日最新公布的FOMC利率決策會議紀錄，與會官員多認為整體經濟情勢朝著可預期的方向發展。然而，部分官員質疑目前政策是否具足夠的限制性，能夠進一步降低通膨。因此，支持維持高利率更長一段時間，導致市場預期今年降息兩次的機會更加渺茫。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，這兩天剛發布的會議紀錄顯示偏鷹派，市場專家預期將重新調整對降息的預期。這也導致23日美國10年期公債殖利率回落至4.43%，相較於本月初的4.68%下降了0.25%。雖然今年是否降息尚無明確定論，但高利率不會長期持續，一旦開始降息，由於債券殖利率與價格走向相反，債券價格有可能推升。因此，鄭易芸建議投資人把握債市高利機會，提前布局，等待降息循環後的債券價格資本利得空間。

新光全球債券基金經理人李淑蓉指出，最新的FOMC會議紀錄顯示「許多」官員認為通膨頑強，質疑目前貨幣政策是否具足夠限制性，能將通膨降至目標水準。多位官員提到，如果通膨未見回落至2%的跡象，將在更長時間內保持利率穩定性，顯示聯儲會認為通膨可能需要更長時間才能緩解，因此希望維持高利率政策更長時間。加上近期美國經濟數據強勁，聯儲官員無急於降息的必要性。

國泰美國優質債券基金結合多樣長短天期債券，兼顧收益機會與波動控管，靈活配置美國公債、投資等級公司債、美國公用事業及科技業等新券市場。投資等級公司債具有高信評、收益表現佳且波動較低的特性，與股市波動相關性較低，在震盪行情中受影響較小。因此，鄭易芸建議投資人可將美債基金作為核心配置之一，調整股債比例以分散風險，增加獲利機會，打造資產的安全氣囊。此外，基金中納入摩根大通、富國銀行等優質金融債，進一步強化整體基金的穩健性。

新光全球債券基金經理人李淑蓉指出，由於聯儲態度放鷹，市場降息預期延後，短期內美債殖利率上升。這將吸引固定收益投資人，繼續鎖定擁有高殖利率、高評等的全球投資級債券標的佈局。尤其是下半年進入美國總統大選前夕，全球地緣政治若有任何風吹草動，市場資金可望轉向投資等級債券避險。

李淑蓉建議，對於擔心「被動投資」全球投資等級債券仍難以規避地緣政治等非基本面因素風險的投資人，訴求穩健甚至偏保守的投資人，可考慮投信發行的全球債券基金。這類商品至少90%配置於投資等級債券，作為核心配置。從過去經驗顯示，投資等級債券在重大利空年份中抗跌表現出色，加上法人團隊主動持債操作，能兼顧風控和降波動，中長期績效表現值得期待。

根據Lipper統計，目前國內上架的全球投資等級債券基金含不同類型及幣別共逾百檔，近3年績效表現突出的包括新光全球債券基金、匯富資源豐富國家收益基金、瑞銀優質精選收益基金、路博邁優質企業債券基金、鋒裕匯理美元核心收益債券基金、宏利澳洲優選債券收益基金及群益全球策略收益金融債券基金等7檔。

李淑蓉表示，目前美股高檔震盪，投資氣氛樂觀。但下半年國際上有美國總統大選、聯儲會利率動向及地緣政治風險等因素影響市場。美國通膨降溫趨緩，需求持穩，企業保持獲利，信用市場穩定，停滯性通膨可能性低，再升息可能性微乎其微。儘管利差有所壓縮，但收益率仍然很高，提供潛在的額外利率波動緩衝。因此，建議投資人可在美債殖利率短期上行時逐步加碼，累積債息收益。股市高檔，投資人資產配置宜股債兼顧，債券資產可以鎖定中長天期全球債券，受利率變動影響較小，波動風險相對較低，穩健的債券投資組合適合作為核心配置。若投資人擔心匯率波動造成風險，強勢貨幣計價的全球債券基金仍是首選。