外資連3買！台股拉回量縮 法人： 下個關注重點是它

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三大法人合計買超68.27億元

受到美股大跌影響，台北股市今（24）日開盤走低，盤中一度下挫逾200點，指標股台積電跳空開低，盤中最低跌至858元，不過隨後買單湧入，加上貨櫃三雄及金控股反彈翻紅帶動下，台股跌幅收斂向平盤靠攏，指數終場小跌42點，以21,565點作收，成交值較前一日萎縮至4,134.53億元，周線收長紅，本周上漲306點。

三大法人今日籌碼動向，合計買超68.27億元。其中外資（不含外資自營商）買超60.62億元，呈現連三買；自營商買超25.97億元；投信則賣超18.31億元。

法人分析，輝達公布上季財報，營收成長超過260%，獲利成長逾 7 倍，顯示科技業在AI運算方面的支出依舊強勁，帶動AI概念的電子小族群，包括矽光子、機器人、散熱乃至矽智財等族群，多檔走勢凌厲。其中機器人概念股羅昇已連拉三根漲停，所羅門和昆盈也大漲半根漲停板。

法人進一步指出，台股持續沿5日均線緩步墊高，在電金傳良性輪動下，同族群低位階者較易受投資人青睞，雖然大盤今量縮但中小型股表現強勢，顯示多頭人氣未散場，大盤未來走勢將以高檔震盪格局爲主，上市櫃5月營收是目前關注的重點。

（數位編輯）

台股今天開低走高，早盤下跌逾200點，跌破21400點後跌勢收斂，終場收在21565.34點，下跌42.09點；昨天創新高的台積電今天回檔修正，由散熱、AI等電子股與航運股撐盤。

加權指數終場收在21565.34點，下跌42.09點，跌幅0.19%，成交值新台幣4134.53億元，指數力守5日均線21446點；本週上漲306.87，週線連5紅，累計5週上漲2038.22點。

台股開低走高收跌42點 週線連5紅上漲2038點

台積電昨天盤中創下877元新高價，今天早盤回測5日均線856元獲得支撐，隨後跌勢收斂，終場收在867元，下跌8元，跌幅0.91%；鴻海先跌後漲，收在176元，漲1.73%，創下波段收盤新高；大立光收在2170元，下跌20元，跌0.91%。

高價股IC設計廠信譁收在漲停板3695元，世芯-KY開低後翻紅，終場收在2820元，漲幅3.68%。

貨櫃三雄上演股東會行情，長榮、陽明、萬海分別漲5.02%、3.09%、5.34%；觀光股則呈現跌深反彈。

分析師簡伯儀表示，台股昨天創新高後，今天開低走高，類股輪動，多頭氣氛濃厚，出現上檔不看壓、下檔看支撐的局面，只要不跌破5日均線，盤勢都未見反轉；另一方面，集中市場盤中下跌之際，櫃買指數維持紅盤，中小型股也維持高檔。

群益投顧分析師廖健佑指出，台積電昨天創高後，今天下跌測5日線856元，盤中低點858元仍高於5日線，盤勢仍然樂觀。傳產股當中，航運股漲勢明顯優於重電及營建；電子股主軸以機器人、人工智慧個人電腦（AI PC）、AI伺服器較強。

（中央社）

受美股拖累，台股早盤一度重挫逾200點之多，儘管大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）等熄火，但電子題材股點火、貨櫃三雄揚帆，帶動指數跌幅收斂，終場收跌42.09點、報在21565.34點、成交量為4134.53億元；台股周線5連紅、本周指數收漲306點。

權值股今日普遍熄火，台積電開低震盪，終場收跌0.91％、報在867元；聯發科整場震盪於平盤下方，收跌0.83％、報在1195元，摔1200元大關，聯發科將在下周一舉辦股東會，屆時董事長蔡明介將親自領軍，向股東報告營運表現與展望；聯電（2303）開低走低，收跌2.5％、報在54.6元；鴻海（2317）開低走高，終場收漲1.73％、報在176元。

權值熄火、題材各領風騷 台股周線連5紅

今日電子資金比重回7成，題材族群各自發揮，總計有31檔個股漲停，無跌停個股。股王信驊（5274）挾第二季成長題材，以3695天價鎖住漲停。輝達引爆的次族群機器人概念股強勢，羅昇（8374）鎖住漲停，所羅門（2359）、盟立（2464）、穎漢（4562）大漲逾5％，廣運（6125）、欣技（6160）、永彰（4523）等漲幅也逾4％。

貨櫃三雄股東會啟動，由陽明（2609）率先鳴槍，陽明總座喊話，歐洲需求旺季提早到5月，造成市場供、需失衡，已經來到疫情期間的水準，艙位吃緊勢必帶動運價走揚，帶動陽明今日股價大漲逾3％，下周要接棒股東會的長榮（2609）、萬海（2615）更是勁揚超過5％。

分析師表示，短線台積電及半導體類股延續強勢，接下來又有computex2024以及重量級股東會陸續登場，有利於加權指數維持多頭趨勢，短期可能還是維持強者恆強高檔震盪的態勢，在電子族群中，中長期持續看好展望佳的AI族群。傳產部分，可留意產業開始回升的自行車、紡織族群。

展望下周持續關注企業財報，市場預估第一季美國企業獲利年增加7.3％，較上週上修0.2個百分點，隨後逐季震盪走高。經濟數據部分，將陸續公佈美國PCE，歐元區物價與台灣景氣對策信號。留意美中貿易戰後續發展，牽動全球經濟復甦力道。另外，台股進入股東會旺季，下周有聯發科（2454）、萬海、長榮、聯電（2303）、國巨（2327）、長榮航（2618）、旺宏（2337）、友達（2409）、華航（2610）、世芯-KY（3661）等標性股東會登場。

（時報資訊）