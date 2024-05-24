苗栗鐵馬進香24日登場 市長領騎全新祈福三輪車

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苗栗市公所24日舉辦「2024苗栗鐵馬進香文化活動」，由新科市長余文忠首度領騎，帶領鐵馬騎士重溫六十多年前苗栗青年騎鐵馬進香的傳承精神，活動從苗栗市天后宮出發，目標北港朝天宮。途經台中、彰化後抵達雲林縣北港鎮，次日再由北港返回苗栗市，全程345公里，不僅是體能的挑戰，更是對信仰的堅持與傳承。

24日清晨6時，苗栗市天后宮精心準備豐盛早餐，讓鐵馬騎士注入滿滿的能量迎接挑戰，經過莊嚴隆重的請神儀式後，由市長余文忠騎著全新的媽祖祈福三輪車，帶領熱血騎士們整齊出發。

今年新增一輛全新設計的多功能祈福轎式三輪車，成為了本次活動的亮點，媽祖三輪車融合了現代技術和傳統信仰，不僅提供更穩定的騎乘體驗，也象徵著對媽祖的虔誠之心。

這次參加的騎士計有400人，年齡最大的是來自桃園的江朝明85歲、苗栗黃桂森78歲、年齡最小的是來自彰化和父親一起報名當成畢業旅行的12歲同學陳宥安，鐵馬信徒身穿媽祖進香龍年車衣，象徵新的一年充滿力量與吉祥，每位參加者出發前還獲得了一枚紀念金幣和一條祈福飄帶作為活動的珍貴回憶。

整個進香活動預計24日傍晚抵達北港朝天宮，隔日清晨再沿原路返回苗栗天后宮。不僅是體能的挑戰，更是對信仰的堅持與傳承，兩日行程結束後，所有參加者將獲得完成獎牌及證書，紀念這段難忘的體驗。余文忠表示，這不僅是一次體育運動，更是對傳統文化的尊重與傳承。沿途居民和遊客的熱情歡迎，為整個活動增添了更多的熱鬧氛圍。