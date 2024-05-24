北市環保局揪3件過度包裝商品 3業者最高裁罰15萬元

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鄰近端午節，又到送禮的時節，為此台北市環保局針對轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類商品進行禮盒包裝稽查工作，截至今年4月底共計稽查309件，查獲3件過度包裝商品；環保局表示，經量測禮盒包裝體積比值不符合規定，依違反《資源回收再利用法》，將處以業者3萬元至15萬元罰鍰。

環保局指出，查獲的3件過度包裝商品，分別為法樂生活股份有限公司「好蒜禮盒」、格力高台灣股份有限公司「Pocky百奇歡樂龍來疊疊樂禮盒」、巧克力雲莊有限公司「214愛一生限定禮盒」，經依違反《資源回收再利用法》，將處以罰鍰。

環保局表示，為落實源頭減量，環境部自2005年7月實施「公告限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，其禮盒包裝層數及包裝體積比應符合法令規定。環保局指出，業者設計產品或保護商品時，應注意包裝尺寸及包材用量，建議自主定期抽驗，以免受罰。

環保局呼籲，端午節即將到來，民眾在選購禮品表達心意時，可掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，禮盒送到家也能減少後續處理的煩惱，共同從源頭減少使用不必要的包材，期全民共同力行源頭減廢，落實淨零綠生活，打造永續未來。