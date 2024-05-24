阿里山英迪格自駕暢遊專案 入住主題房贈24小時VOLVO車款體驗與IHG積分2,000點

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搶暑假國旅商機，阿里山英迪格酒店攜手VOLVO匯勝汽車，即日起至12月23日推出「自駕暢遊阿里山．一泊二食山林住房 專案」，入住VOLVO主題房每晚16,000元起 （房價依不同房型及日期而異，另加15.5％稅金及服務費），方案內容包括VOLVO主題房住宿一晚、24小時VOLVO車款體驗、VOLVO主題迎賓小點一份及雙人份「ton'u粟餐廳」以阿里山在地食材入菜的爐烤晚餐以及翌日早餐，另特別加贈IHG優悅會2,000 積分與VOLVO驚喜好禮，美好旅程提前從嘉義高鐵站展開，還可輕鬆暢遊阿里山二延平步道與石棹琉璃光等絕美秘境。

阿里山英迪格酒店總經理席雅酷（Jakub Sippl）表示，酒店自開幕一年以來，高達九成為IHG會員，並創下多組房客回訪超過四次的紀錄。根據酒店觀察，此客群特別重視旅遊舒適度和高科技智能配備，小美犀AI智能語音助理與客製化HandiGo行動禮賓APP的使用率高居全館設施之冠，詢問率前三高為鄰近景點推薦、交通方式以及在地美食。此次首度與同樣重視安全舒適以及永續理念的VOLVO匯勝汽車跨界合作，專為阿里山英迪格酒店的房客挑選出多款熱門新世代車款，奢華沈穩的造型、結合科技感十足的豪華座椅，攜手打造交通與住房雙重高質感的精彩旅程。

位於阿里山國家風景區內的阿里山英迪格酒店具有得天獨厚的地理優勢，20分鐘車程即可抵達奮起湖老街，另外開車約10分鐘則可至隙頂二延平步道觀雲平台，漫遊茶園步道，欣賞壯觀的雲海和夕照，而在約15分鐘車程的石棹琉璃光，可從制高點瞭望雲瀑與城市燈火交織的夢幻七彩大景。旅客透過自駕方案於嘉義高鐵站輕鬆取車，擁有專屬24小時用車服務人員隨時線上諮詢，安心感受其獨特的駕乘卓越性能，享受行駛於鄉道與山林間的樂趣。

「自駕暢遊阿里山．一泊二食山林住房專案」每日限量提供，需7天前預訂、入住日７天前可免費取消，此專案將提供多達五款的VOLVO車輛款式，包括休旅車系列的XC40、XC60、XC90；動感房車系列的S60、S90，款式依現場提供為主，僅限於「嘉義高鐵站」取車與點交，恕不提供異地還車服務。此方案目前僅限IHG官網、IHG APP或IHG全球訂房中心預訂。6月起至8月底，IHG鑽石會員、白金會員與洲際大使入住還可享受「My Time at Me Space 私享時光在私享空間」享用飲品及茶點等會員禮遇。