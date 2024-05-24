SCFI連漲七周 全航線拉漲、歐洲與西非線漲最大

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上海運價指數SCFI連漲七周，今（24）日最新報價續漲182.67點或7.25％至2,703.43點，達2022年9月以來高點，且連續四週呈現全航線普漲的行情，主要航線漲幅最大的首推歐洲線上漲11.77％，美東、地中海漲幅也有逾7％，次航線則以西非（拉各斯）周漲22.25％最多，南非（德班）周漲也有15.54％。

萬海法說會、陽明股東會接連登場，航商對近期歐洲線旺季提早從5月開始，美國補庫存力道更甚去年同期，帶動海運貨量增加喜出望外，加上有些客戶為降低運價上漲衝擊提早出貨，在艙位緊張下，帶動運價走揚。

此外，貨代業也發現，近期大陸企業為了躲避關稅戰、洗產地，逐步將工廠分散到西非、南美等地，帶動遠東到西非、南美運輸需求顯著增加，從3月中以來，SCFI上海至南美航線的運價已大漲1.79倍。

其中，比亞迪進軍西非市場，位於巴西的生產基地將於下半年投產，市場傳出短期至少需要發往數萬個貨櫃，致市場運力出現階段性短缺，為運價推波助瀾。

貨代業者表示，目前歐美艙位幾乎已滿到6月第三周，因此航商6月1日美國線喊漲每40呎櫃1,000美元，同時祭出旺季附加費約600美元，歐洲線則喊漲1,200～1,500美元。

SCFI 24日報價，上海到歐洲每20呎櫃運價3,409美元，上漲359美元、週漲11.77％；到地中海每20呎櫃4,248美元，上漲291美元、周漲7.35％。

上海到美西每40呎櫃運價5,189美元，上漲164美元、周漲3.26％；到美東每40呎櫃運價6,482美元，上漲456美元、周漲7.57％。

上海到南美線（桑托斯）每20呎櫃運價7,065美元，上漲379美元、周漲5.67％；到西非（拉各斯）每20呎櫃運價5,352美元，上漲747美元、周漲22.25％；到南非（德班）每20呎櫃運價3,888美元，上漲523美元、周漲15.54％。