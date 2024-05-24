舞動游泳教學 學童樂翻天

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舞動陽光有限公司上週在高雄甲仙區小林國小舉辦了五天的「一同舞動、益童教游公益游泳教學回饋列車」。這次活動中，專業教練們運用「體驗式學習」的方法，讓孩子們愛上游泳，並學習水上安全知識，學生們根據「舞動陽光游泳學院」設計的檢定標準，從怕水到敢於悶氣捷式，每一步都有專業指導，甚至低年級的小朋友也完成水下憋氣。

高雄市政府教育局暨小林國小校長李宗憲特別感謝舞動陽光團隊對偏鄉游泳教學的貢獻，也頒給感謝狀，師生和社區居民都期待明年再見。舞動陽光總經理杜正忠從事游泳教學28年，這次懷抱身為高雄人回饋故鄉的情懷，帶領行政團隊和游泳教練們登場小林國小，帶了一個9公尺長的行動組合式游泳池，光是前置蓄水就提前花了兩天時間，讓學童們在歡樂的氣氛中學習游泳。

這場全程免費的公益回饋活動，為學生設計了分年級的課程目標，幼兒園跟低年級學習悶氣、漂浮跟打水；中年級學教會換氣；高年級教會游泳並可以游到對岸領取畢業證書，晚上也開放里民游泳訓練班。學生每天都期待游泳課，就連載歌載舞的暖身運動也樂在其中，課程結束後，參與者都能獲得結業證書，帶回滿滿的成就感和安全知識。

小林國小校長李宗憲表示，偏鄉地區的游泳教育推廣活動因地理限制而面臨挑戰，許多想學游泳的學童必須前往30公里外的旗山地區，由於當地資源匱乏，一年只能安排兩次游泳訓練，學生們常在附近的野溪和河流中玩水，這增加了溺水的風險，這次活動不僅提升學童的游泳能力，還特別強調正確的水域安全知識，以保障他們的安全。

學生吳浚瑀興奮地表示，這次能在步行距離內就親水體驗游泳，感到非常開心，另一位學生蘇元彬則說，雖然知道水域的危險，大家還是經常到溪水游泳，這次有教練在旁邊全程指導，他已經愛上游泳。

舞動陽光苓雅運動中心執行長涂凱翔分享，在活動之初，我們就設定以陪伴的核心理念跟小林國小的小朋友相處，這五天的活動裡，教練們除了全力指導學生游泳技巧，更把學生當成自己的弟弟妹妹，一起互動、一起打球。

教練群們都說，雖然甲仙沒有熱鬧的街，可是卻有滿滿的人情味，很開心成為孩子的陪伴者，學生們也帶著團隊融入的生活，成為暖暖的小太陽，即使要短暫說再見，也留下許多祝福給學生，「希望你們都能保持童真，快樂學習」；「如果遇到挫折，可以停下來喘一下，但千萬不要逃避跟停滯不前」；「請帶著這5天學習到的知識，技能，學以致用，真正落實在生活上」；「希望這五天，會是你人生最難忘的五天，記得要平安長大，快樂學習」；「未來不管遇到什麼困難，記得盡力保持一開始最純真的自己」。

幼兒園小朋友快樂學習後，留下一幅幅學習的圖畫，筆觸中都是每一次學習的紀錄，舞動團隊則留下祈願，「願你們健康、平安、快樂」！期待再見面時，孩子還可以大聲的叫出每一位教練名字。