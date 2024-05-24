營業額高達3千萬 Mag Mag將參與泰國最大食品展「THAIFEX」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受譽為「精品果乾」的泰國Mag Mag還魂梅，不僅是六星級飯店裡常見的禮物，也是曼谷航空頭等艙與商務艙指定零食，在泰國更經常與精品Dior、殼牌機油等國際知名品牌合作，成為家喻戶曉的點心，Mag Mag將於5/28～6/1參與泰國亞洲世界食品展「THAIFEX」。

全球知名頂級果乾Mag Mag還魂梅，除了在台擁有來自泰國最佳伴手禮之稱呼，在台灣也能看到與各種知名品牌合作，如去年和枝仔冰城共同推出的「頭等艙梅子冰沙」、與cama cafe首度聯名限定的「還魂梅繽奶昔」，以及跟連鎖飲料店泰讚了舉辦「買泰茶送還魂梅」的活動，不僅吸引民眾眼球，也讓顧客擁有更多選擇，讓還魂梅的吃法變得更加多元。

全球知名頂級果乾Mag Mag還魂梅。圖/Mag Mag還魂梅提供

各式各樣的美味食品，可見Mag Mag有意拓展也相當重視海外市場，去年在台營業額高達3,000萬泰銖（約新台幣2,600萬），不僅如此，還魂梅在泰國本地也被國際精品Dior選為送給VIP禮盒中的商品之一，更成為曼谷航空在頭等艙及商務艙提供給乘客的零食，甚至被六星級酒店凱賓斯基列位贈送給客戶的禮物之一。

Mag Mag品牌為了近一步把還魂梅推廣到世界每一個角落，將參與在泰國曼谷舉辦的亞洲世界食品展「THAIFEX」，該展是亞太地區最大、最集中的食品貿易展，除了有蔬果、肉類以及酒水等11種大類，還有植物性蛋白質、即時產品與超級食物等11種餐飲趨勢，更有未來食品、清真市場與有機市場等6大項目。

Mag Mag 還魂梅禮盒。圖/Mag Mag還魂梅提供

Mag Mag在「THAIFEX」食品展上位於Challenger Hall 2的No. 2-CC51攤位，預計展出已在台上市的還魂梅、哪李哪李、天后辣梅和曼曼忙芒果乾，以及尚未於台灣販售的芒果與李子項目產品，希望能透過展覽增進商機、刺激國際買氣。