善用碳權交易 為企業開拓嶄新的經營優勢

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隨著歐盟碳邊境調整機制(CBAM)開始試行，我國氣候變遷因應法公告實施，不論大小企業都出現「碳焦慮」。中華公司治理協會於5月22日邀請臺灣碳權交易所總經理田建中專題，協助企業董監事及管理階層善用碳權交易，將碳焦慮轉化成為創造價值的策略行動，為企業開拓嶄新的經營優勢。

「極端氣候下，一定要用經濟的手段，藉由市場的機制才有可能會減碳，越來越多國家實施碳定價，碳權交易己經是不得不然的趨勢。」碳交所總經理田建中指出，根據世界銀行及國際碳行動夥伴公布的「碳價現況與趨勢報告」統計，全球共有74個碳定價機制，涵蓋116.6億噸CO2佔據23%全球碳排量。

「碳不是空污，空污是區域性的議題，而碳卻是全球性的議題。」田建中說，歐盟已開始強制實施「企業永續發展報告指引」（CSRD），以及作為其支援性資訊的「歐洲永續發展報告準則」，對在歐盟設有子公司且在CSRD規範內臺灣企業，以及業務在歐盟國家占比較高之企業，將帶來較大之衝擊。在蘋果等大廠的要求下，身為全球供應鏈的重要成員，台灣廠商更不能置身事外，要預作準備，建立碳權存量。

藉由內部碳定價可以改變內部行為，提高能源使用效率 ，驅動低碳投資。田建中建議，企業可依循供應鏈要求、國際標準設定減碳目標。除了可以從提高能源使用效率、使用再生能源等著手，減少用電造成之碳排，並藉由研發減碳製程、使用可循環燃料，減少生產中之碳排，同時亦可使用減碳材質、零件減量、推動綠色採購， 減少採購或使用設備之碳排。最重要的是企業內部可自定碳定價機制，分配各部門碳配額、計算碳費、 收取費用、成立碳基金。

「由證交所與國發基金合資成立，碳交所透過國內碳權交易、國外碳權服務、碳諮詢和教育宣導等服務，希望協助企業踏上2050淨零排放的道路。」田建中說，碳交所肩負政策任務，已於去年12月正式啟動國際碳權交易平台，提供企業足夠且優質的商品及資訊，以符合供應鏈碳中和要求，讓國內企業能與國際接軌。

碳交所國際碳權交易平台首次採行完整交付制度，現在企業跟碳交所買碳權，只需選擇想要的專案並下單，碳交所就會開一張發票給企業，協助企業減少許多的不確定性，並且高效地達成目標！而國內碳權交易平台部分，依據環境部子法相關進程，預計可於下半年啟動。

除了積極推動碳權交易外，有鑑於目前企業極需要培養具氣候變遷素養及減碳專業之人才。碳交所亦與專業機構、大專院校等辦理課程、研討會及國際標準認證課程等，強化我國碳市場相關人才基礎建設， 於去年與英國標準協會BSI簽訂合作協議，共同開設ISO標準認證課程，同時 與北中南大學合作，舉辦研討會、課程和活動， 以推廣碳市場之相關概念。