靜宜大學實踐《願祢受讚頌》通諭精神 以行動響應環境永續發展

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今年是教宗方濟各頒布《願祢受讚頌》環保生態通諭9週年，靜宜大學為響應全球性的Laudato Si’Week「願祢受讚頌週」，透過「9R」原則展開全國生態教育教學研習會、植樹護樹及吾愛地球宣示連署等系列活動，表達對環保與永續發展的支持！來自南非的天主教開普敦總教區樞機主教史蒂芬．布里斯林、菲律賓安蒂波洛教區主教魯佩爾托．桑托斯，以及靜宜董事長蘇耀文主教，和師生一起種下象徵生態永續的流蘇樹，並呼籲人類與環境生態必需並肩而行。

靜宜大學在「願祢受讚頌」校園彌撒中，為植樹活動、地球及環境的安全與保護祈禱；提醒師生以實際行動支持與愛護地球，並鼓勵更多人加入行列！彌撒中也為今年暑期即將出隊蘭嶼、菲律賓及馬來西亞的志工團隊進行祝福禮；期待將福音帶給每一個人，響應青年用行動改造世界的理念。

校牧楊安仁神父說，靜宜是一所國際的綠色大學，校方透過「願祢受讚頌週」系列活動，讓我們在天主的愛內成為環境保護使者；並能不斷反省及瞭解人類在生態危機中的角色，同時願意負起修復大地的責任。他提醒全校教職員工生改變生活方式，並透過具體行動來保護我們的共同家園，創造永續發展的良善環境。

楊安仁表示，靜宜延續天主教大學利他助人的核心精神，讓學生藉由服務學習走遍台灣各地並深入蘭嶼；今年更將延伸到馬來西亞及菲律賓，希望將來能以愛點亮世界的每個角落。

靜宜大學積極將淨零友善的行動融入校園活動中！副校長楊昭順指出，該校今年完成校園溫室氣體盤查報告書，並經法國標準協會嚴格查證通過；展現靜宜邁向淨零排放及氣候中和的目標及決心。

副校長王孝熙則說，靜宜是天主教學校，在教宗《願祢受讚頌》通諭感召之下，持續推動環境教育。希望透過「願祢受讚頌週」的植樹及研習等相關活動，讓師生感受通諭的啟發！期許年輕學生能從個人改變做起，以行動持續改造世界，照護屬於大家的美好家園。

靜宜大學校園同時進行二手衣物募集及義賣，傳遞減少資源浪費及實踐可持續消費的重要性；義賣所得將捐助蘭嶼兒童營隊等各項活動。