東元改選公司派壓倒性拿10席 利明献任新董座呼聲高

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東元24日股東常會改選董事，公司派拿下10席，改革派的黃育仁陣營則以提名的菱光代表人侯智元最高票當選，並由得票最高董事候智元召集新任當選董事，選任新董事長，公司表示今日已通知受提名的19名董事下午召開董事會，不過據悉，今日將不會召開董事會。依規定，每屆第1次董事會應於改選後15日內召開。

東元此次董事改選前，傳出中信銀董事長利明献呼聲最高，可望接當東元董事長，也有部分人士認為，現任董事長邱純枝在銜接期間，先續任董事長，未來東元由誰掌舵，仍備受各界關注。