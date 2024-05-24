高雄貴妃級玉荷包、黑糖芭比蓮霧 頂級超市搶鮮上市

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高雄玉荷包荔枝產季來臨，年僅2周的產期，是盛夏限定的絕色饗宴，高雄市政府農業局為了讓全台消費者吃到鮮採的玉荷包，將舉辦54場次的試吃活動，分布在4大通路，讓消費者品嚐貴妃級的香甜滋味。

首波將由微風超市領先開跑「高雄玉荷包季」於5月23至5月26日在復興、南山、南京等3家分店舉辦為期4天的試吃活動，並推出微風限定款之頂級玉荷包盒裝、頂級玉荷包禮盒、高雄六龜精品黑糖芭比蓮霧禮盒等3款，歡迎民眾前往試吃選購。

此外，Mia C'bon（6／1－6／2）、家樂福（5／25－5／26）、新光三越（5／25－5／26）等3大通路也陸續上架並提供消費者試吃，讓高雄的優質農產品能更貼近民眾的生活，避免民眾錯失短暫的產期！

高雄市政府農業局表示，為因應端午節送禮所需，同步推出有蓮霧界精品之稱的「黑糖芭比」，其特色為果實鮮紅有如紅寶石般的色澤，飽滿大顆、口感清脆、甜美多汁。

而高雄玉荷包皮薄肉厚，比起一般荔枝籽小，果肉飽滿、爆甜多汁，選購時可以挑選紅中帶綠的色澤為最佳熟度，農業局也特別呼籲喜愛玉荷包的消費者欲購從速，錯過產期只能再等1年。

微風超市總經理西川正史說，高雄農特產品享譽國際，尤其本次試吃活動的玉荷包在日本也是相當受歡迎的果品。高雄市政府農業局長期輔導農民栽培出頂級果品，致力將在地高品質農特產推廣行銷至海內外市場功不可沒，微風超市作為高雄農產推廣的重要合作夥伴，率先開跑玉荷包、黑糖芭比蓮霧的試吃活動，並同步推出微風超市限定的頂級禮盒，這絕對是端午佳節前送禮自用兩相宜的首選。

農業局長張清榮強調，黑糖芭比號稱是蓮霧界最頂級、最好吃的品種，此外，高雄玉荷包產量全台居冠，更有荔枝王國的稱號，全台首創提倡枝葉果粒分離的概念，讓枝葉留在產地滋養土地，盒內只放入果粒，每盒皆有完整生產履歷，滿足現代消費者吃得安心的要求，更達到減少廚餘，友善環境、永續發展的社會責任，歡迎消費者多多選購。