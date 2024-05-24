孩子哭鬧非單純情緒問題 表達能力成主因籲親子共讀

孩子動不動就發脾氣？父母總以為是情緒問題。信誼基金會最新出爐的調查報告中卻指出，孩子動不動就哭鬧，家長以為的情緒問題，可能是語言表達不足所造成的。當語言能力進步，學習如何說出需求，情緒失控可能就會改善。

新上任的文化部長小野特別希望文化能向下札根，而根據信誼基金會在2023年11月間，透過網路進行「1-6歲幼兒語言發展與親子對話調查」顯示，受訪的台灣一萬個幼兒家庭，在孩子3-6歲的「語言表達」學習關鍵期，從3歲、4歲、5歲甚至到6歲，每一個年齡層都只有50％的家長表示，幼兒會用語言代替哭或發脾氣來表達。然而調查也發現，父母的對話與互動對孩子的語言發展影響最大。

信誼《家，是最好的語言教室》特刊中指出，孩子學習說話、思考和處理情緒問題，都是相互連接的，特別是在幼兒早期展階段，語言能力就是火車頭，帶著孩子認識事物、理解類別、理解自我和從別人的角度看事情，語言能力越好，認知和人際關係、情緒調節等各面向的能力會更好。掌握孩子的語言表達關鍵期，增進孩子的表達能力，根據10403份1-6歲家長回覆，97％的父母認為，父母的對話與互動對孩子的語言發展影響最大，有98％的父母認為親子共讀是促進孩子語言發展的好方法。

調查也發現僅有64％父母自評日常和孩子一起說話或聊天的時間頻繁，33％的父母覺得和孩子對話的時間不夠。信誼基金會張杏如董事長回應，在孩子8歲前的良性親子互動，不只有助語言學習，對大腦的發展、情緒的穩定、認知能力和社會化都有正向影響。建議爸媽可以從日常生活對話、親子共讀技巧的強化，提升孩子的語言理解和表達能力。

張杏如表示，在這次調查中，儘管近九成的父母會經常主動跟孩子說話、耐心聽孩子說話、解答孩子的疑問，卻只有44％父母經常和孩子分享生活感受，遠較65％孩子主動和父母分享生活和幼兒園大小事的比例低得多。她表示台灣父母較少主動和孩子分享生活點滴或表達自我情緒、感受，孩子也多半處於被動回答的狀態，或許多少受到文化背景和教育方式影響，但「主動性」是身處21世紀孩子必備的特質，攸關孩子未來的積極性、創意和分享、合作的團隊精神。

美國加州大學一項研究結果，「大人與孩子對話」的雙向互動模式對孩子語言刺激高，在孩子的語言成績上有顯著的正向影響，比起「大人說、小孩聽」的單向方式約高出６倍。她建議父母要多撥時間和孩子聊天，更要提供孩子「主動」的榜樣，多和孩子分享自己的看法和感受。

此外，調查中98％父母認為親子共讀是促進語言最好的方法，且98％以上都已在6歲前進行共讀活動。不過，在共讀的方法上卻有不同的展現。現在父母只有一成左右經常要求孩子要安靜聽完故事才能發表意見，有六成以上父母允許孩子在聽故事時發表意見或提出問題。近年來受到「對話式閱讀」倡導影響，多數的家長擅長視孩子的反應互動，包括經常用不同的說故事方式引起孩子的興趣、也會在孩子有興趣的地方多停留，或用具體的例子幫助孩子理解書中的意思。但是只有50％的家長會主動引導孩子說出對故事的想法，35％父母會讓孩子預測故事的結局。

張杏如也建議家長也要兼顧親子共讀的品質，適時為共讀加入對話。在孩子4、5歲開始，共讀時可以開始請孩子複述故事內容，學習表達，也更理解繪本文本的意義。等孩子再大一點，可以開始共讀後的提問和討論，幫孩子累積思辨能力。例如問孩子「主角這樣做，你贊成嗎？」、「如果是你，你會怎麼選擇？」等，在親子共讀時分享彼此看法和意見，養成親子溝通的習慣，從中可以培養出孩子思考能力和將心比心的情緒智商。