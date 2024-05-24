農業金庫19週年慶 推廣國產安全農漁產品

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全國農業金庫為歡慶成立19週年，於5月24日在臺北市館前路總公司營業部騎樓，舉辦國產安全農漁產品推廣活動，會中更呼應總統賴清德就職演說「強化食品安全」的施政承諾，特別舉辦食品安全有獎徵答活動，讓市民深入瞭解食品安全及有機農產品驗證、產銷履歷農產品TAP、食品安全驗證HACCP及溯源農糧產品，四大食品安全標章，讓民眾可以食在安心

農業金庫董事長吳明敏表示，19週年慶活動以「安全」為主題，邀請全國各地農漁會和青農20餘攤位共襄盛舉，此外更特別進行食品安全知識教育的限時搶答活動，讓民眾深入瞭解食品安全。此外，只要現場拍照打卡及自帶杯或購物袋的市民，也可獲得額外獎勵，以實質行動鼓勵民眾減碳行為的落實。

總經理李國忠指出，每年的6月7日是「世界食品安全日」，在食品安全日前夕，我們舉行此次有意義的活動。今年度參與的農漁產品有漁貨、白蝦等海鮮及其製品；水蜜桃、鳳梨、紅龍果、荔枝等當季水果；米、紅棗、豬肉鬆和肉條等製品；茶葉、茶籽油、苦茶油和蕎麥茶；菇類、柚花和梅子製品，也有咖啡、巧克力、紅豆、黑豆、雞蛋、肉粽等，商品琳琅滿目，物美價廉，重要的是均有檢驗認證，讓民眾購得安心食品。

農業金庫19週年慶系列活動陸續展開，另訂於5月30日上午10時開始，假台北市二二八和平紀念公園辦理愛心捐血活動，捐血1袋(250c.c.)可獲贈優惠券500元；捐血2袋(500c.c.)優惠券1,000元。邀請民眾一同為血庫盡一份心力。