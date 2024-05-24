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《科技》藍牙技術聯盟新執行長 Neville Meijers接任

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【時報記者王逸芯台北報導】藍牙技術聯盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)宣布最新高階人事，Neville Meijers將擔任執行長(CEO)，該任命自5月29日起生效。

Neville曾於全球各地擔任高階管理職位，從大型跨國集團到快速成長的新創企業。他曾任職高通，領導其工業物聯網專用LTE/5G 網路開發。於Naspers Limited擔任中國業務執行長期間，Neville負責在中國的所有網路投資，協助這家網路與娛樂集團轉型成為價值數十億美元的全球企業。在加入藍牙技術聯盟之前，他擔任JMA Wireless商務長，負責領導私人無線網路、分散式天線系統、業務發展和行銷團隊。此外，Neville還擔任數位中頻互通聯盟(DIFI)董事會成員、OnGo聯盟(前身為CBRS聯盟)董事會主席以及MulteFire聯盟的創始人兼董事會董事。

接任藍牙技術聯盟執行長後，Neville將掌舵這個高速發展的組織和技術。藍牙技術聯盟25年間，從數家公司共同創建一種簡單的、有線替代技術開始，至今的會員數量已成長至超過40,000家公司的規模，並遍佈全球各地。同時，藍牙技術聯盟與會員公司也持續合作擴展技術功能，以滿足無數消費者、商業和工業應用的需求，將藍牙技術打造為領先的無線標準。根據分析師最新預測，至2024年，市場上將看到超過50億件採用藍牙技術的產品。

Neville Meijers表示，藍牙技術改變了我們的連結與溝通方式。作為世界上最普及的無線技術，本次被委以重任帶領藍牙技術聯盟進入下一個成長與創新的階段，加入藍牙技術聯盟讓我有這個特別的機會，在無線技術世界中扮演至關重要的角色。

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