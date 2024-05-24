泰國新年創1,403.3億泰銖產值房產成交提高三成

泰國官方數據顯示，從今年4月1日至21日的潑水節期間，泰國共迎來了192萬人次的國際遊客，年增37.54%，今年第21天的潑水節慶祝活動共創造了1,403.3億人泰銖的產值，其中中國成為泰國依附入境遊客的第一大來源國，年增加89.16%，總計39.5萬人次；之後依序是馬來西亞的29.8萬人次、印度11.4萬、俄羅斯10.4萬，以及韓國的8.4據官方顯示，近期泰國房產成交率提高了三到四成以上，泰國房市漲幅相當驚人。

泰國除了曼谷、普吉島的住宅，更是吸引了全球地產投資客的關注，全球知名國際五星級酒店品牌悅榕集團榕樹集團的項目在泰國普吉島做預售，部分項目預計將於2026年進行建完，有公寓跟別墅一起更靠近著購物中心Bang Tao(班濤海灘)，這邊已有不少國際觀光客投資定居，售後也有專業五星級飯店級管理團隊幫忙管理物件，生活機能也都很好，像超級市場、咖啡廳、國際學校等公共設施，更吸引國際富豪投資退休生活，租金投報率分析平均接近過去7-9%左右，最高還有10%以上投報，報酬率相當高。

悅榕集團Banyan Group普吉島Laguna物件旗下品牌從一般自住型住宅到豪宅物件都有，旗下品牌包含ANGSANA、CASSIA、GARRYA、SKYPARK、Laguna Lakelands等物品規劃中。悅榕集團普吉島物件項目負責人Noah表示，我們近期推薦的重點項目有SKYPARK，這是非常好的項目，目前主推還有E跟F棟樓，近期銷售狀況，包含出租率都非常好，另外ABC棟從去年到現在，房地產銷售狀況都非常好，海外國際投資客都非常喜歡。

Noah補充，我們的物件品牌都有一條龍包租代管服務，通常一個月以下的短租我們都會有基本的審核要求，大部分的服務費，從百分之十到百分之十五，另外我推薦給歐美、俄羅斯顧客都是靠近海邊的物件，離海灘步行只需兩分鐘，未來我們規劃Garrya酒店在附近進駐，引人注目的餐廳酒吧都已在物件附近設點，近期亞洲顧客像是新加坡、馬來西亞、香港、台灣最近都陸續有人來參觀，因為這邊醫療跟國際學校教育都做得非常好，規模也相當不錯，我們跟國際教育學校和育幼院，學校都有全英文教學，所以吸引不少國際教育人才進駐，另外一些國際百貨商場都規劃得相當有水準，喜歡在普吉島的生活品質主要就是比曼谷更多的生活水準跟品質，所以近期不少人紛紛在普吉島做退休規劃跟投資準備。

國際地產公司Zupreme海外地產全攻略共同短片人之曾顯信（Caleb Tsang）表示，台灣近期更因為政治、地震問題，不少人來詢問泰國普吉島物品，我住在泰國多年也非常喜歡普吉島，這邊完全不用擔心管理問題，普吉島是全球知名的度假度假村，在這邊投資售後也有專業的五星級飯店級管理團隊幫忙管理物件，生活機能也都很好，像是超級市場、咖啡廳、國際學校等公共設施，更吸引國際富豪投資過退休生活，過去的租金投資率分析平均接近7-9%左右，台港、新加坡、英國跟俄羅斯投資客都喜歡普吉島的環境。

2024年5月7日泰國內閣同意延期持台灣享護照及持印度護照的旅客前往泰國觀光可30天免簽從2024年5月11日延長至2024年11月11日(6個月)，泰國的房地產市場正在蓬勃發展。 2023年，當地公寓和度假別墅的營業額創下歷史新高，總價值超過1000億泰銖。泰國的房地產市場也是全球房地產市場專家推薦的首選，所以近期飛往泰國的旅客也增加不少。另外飛往曼谷，普吉島的國際航班(虎航)，預計今年5月21日起，飛往普吉島航班從每週2班增加為每週3班，泰國房市在全球熱賣，也接連推動曼谷跟普吉島房地產觀光和地產買氣。

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