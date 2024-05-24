四大系統成就不孕治療 宜蘊打造生育築夢網

宜蘊醫療於5月23日舉行台北院所暨實驗室參訪活動，分享不孕症治療遇到的各種原因，提出助孕的四大系統，立志打造患者們的生育築夢網。

現代人普遍晚生晚育，導致不孕比例逐年增加且成因複雜，台北禾馨宜蘊生殖中心院長廖娸鈞醫師說明，人工生殖治療個案不孕之原因可能是先天、後天或外在環境所導致，成因包括子宮環境、卵巢功能、精卵子品質、免疫系統、個人體質..等，更有許多個案是找不出原因，或者多個不孕因子組成的案例，需要多方合作協助治療。

不孕症權威、宜蘊醫療總顧問劉志鴻醫師表示，宜蘊醫療的特色在於來自不同背景的優秀醫師們長期相互交流，以做對個案最有益的精緻醫療為目標。臨床上高齡、卵巢功能不佳和卵子數目少、胚胎發育不良的許多個案，是目前試管療程中最棘手的課題，尊重科學和精準醫療無疑是最佳選擇，但事實上個案遇到困難時，也對中醫和免疫的治療有許多期盼，因此我們適時安排個案和中醫師、免疫醫師加入共同照護，讓個案更加安心，也望藉此提高懷孕機會。對於屢戰屢敗，身心俱乏的個案，台灣也有合法借卵的選擇，透過借卵的方式，協助更多困難個案完成建立家庭的夢想。除了實驗室用高超的技術極力培養呵護胚胎，宜蘊醫療的每位醫護人員更提供用心的服務，要努力接住每一位還在備孕路上努力的未來爸媽們。

抽血檢查皆正常 中西醫和免疫發現不孕因子

台北禾馨宜蘊生殖中心院長廖娸鈞醫師說明，40歲的陳小姐，進入試管療程已第三年，嘗試備孕多年未果，做過人工授精失敗兩次，又在不同生殖中心進行試管嬰兒植入四次PGT-A(PGS)正常的胚胎，但皆未著床宣告失敗。基於她過往的求診紀錄，廖娸鈞院長先安排免疫相關之抽血檢查，結果皆為正常，但發現卵泡數量並不多，因此轉介至宜蘊中醫同步進行身體調養。

廖娸鈞醫師補充，個案平時易緊張焦慮，且有便秘問題靠著藥物才能順利排便，這些都是中醫在進行治療時會特別注意的細節。經由中醫調理，這次的取卵數與過往相比倍增，共取出18顆卵子，培養成5顆優質胚胎，以自然週期的方式植入後還是失敗。這已經是陳小姐的第七次失敗，看得出個案已身心俱疲快要放棄。廖娸鈞醫師在第二次植入更為謹慎偕同跨科別醫師找原因，二次植入後轉介免疫科持續追蹤，果然發現植入後的血栓指數上升，是免疫系統所導致不易懷孕。經由西醫、中醫、免疫醫師與實驗室的共同協助下，這次植入終於著床成功，並且順利懷孕即將在八月份待產。

治療不孕四大系統串聯 打造生育築夢網

廖娸鈞醫師強調，宜蘊醫療發現前來診間的個案經常面臨多種問題導致難以受孕，為成就更有效之不孕治療，使個案在求子的道路上能走得更加順遂，除了提供西醫治療外，提出「中西醫整合系統」、「最高規格的實驗室技術」、「免疫門診」、和「心理健康服務」這四大系統串聯，要多管齊下幫助個案找出不孕解方，打造個案的生育築夢網。

在「中西醫整合系統」上，藉由西醫檢驗診斷，以科學方式進行治療、用藥、手術、植入等，也提供中醫共同診療，依照個人體質調理，讓用藥更為精準，治療更加有效。「最高規格的實驗室技術」方面有頂尖胚胎師、智能培養以及安心環境，要提供每一位備孕媽媽最專業的技術及最暖心的照護；礙於許多不孕個案可能是自身免疫系統排斥不易發現，因此更於今年度「開設免疫門診」，有兩位經驗豐富的免疫醫師加入，讓疑似有免疫問題的個案能立刻安排檢查與共同討論療程，找出生育解方。

最後則是「心理健康服務」，許多前來治療的個案，進入門診時幾乎有一半的時間不只是討論醫療方面的資訊，而是和醫師傾訴備孕遇到的種種困難與情緒方面的問題，宜蘊為了滿足個案心理方面的慰藉，開設Podcast頻道聊聊備孕期間的心裡話，也推出線上心理陪伴服務，要協助不孕患者度過備孕期間的焦慮。

台灣精子卵子庫 成為海外高齡解方

據國際醫療管理工作小組統計，在2023年來台就診的國際病人就醫科別中，生殖醫學的就醫高居第五名且持續成長，台灣的生殖醫學技術與歐美同步甚至高於國際標準，但費用卻相較低廉，促使台灣成為亞洲不孕治療的首選之地。

除了生殖醫學技術與頂尖實驗室以外，台灣也是亞洲少數合法建立精子及卵子庫的國家之一。劉志鴻醫師分享，許多高齡個案因為晚婚晚育的趨勢，使他們走入生育計畫時才發現為時已晚，年過40歲後卵子礙於年齡關係品質會大幅下降，這時若使用借卵方式進行試管嬰兒，植入成功率可提高至80%以上。這是台灣比亞洲其他國家更為領先的一塊拼圖，生殖醫學的醫師們也以做對個案最有益的精緻醫療為目標，更吸引了日本NHK媒體赴台報導，成為海外高齡不孕夫婦的解方。