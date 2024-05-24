台北公立及非營利幼兒園招生開跑 27日開放登記釋8654名額

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台北市113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生，預計本月27日起開放招生登記，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒，對外招生總缺額6597名，非營利幼兒園暨教保服務中心部分對外招生總缺額則2057名；台北市教育局表示，本學年度持續採「全面線上」方式辦理，請家長至台北市公立及非營利幼兒園招生e點通網站辦理登記。

教育局指出，台北市113學年度公立幼兒園總計招收756.5班，其中3至5歲班計606班、2歲專班計150.5班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計6597名，包括3至5歲班缺額計4251名、2歲專班缺額計2346名。

教育局提到，另外非營利幼兒園暨教保服務中心部分，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計2057名，其中3-5歲班缺額計960名、2歲專班缺額計1097名。

教育局說明，家長可於27日上午9時起至28日下午5時止，至招生e點通網站登記，另登記期間網站設有 「即時揭示系統」，公告各園、各順位別登記情形，以利家長即時掌握各園登記報名情形。

教育局表示，台北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生推動e化便民服務，網站提供「登記、抽籤、報到」一站式服務，家長免填紙本，即可透過網站填寫個人資料進行登記資格驗證，輕鬆完成幼兒園登記；而部分資格無法進行線上查驗，家長需透過網站上傳證明文件，經審核通過後亦完成幼兒園登記，此外正取生也可直接於「招生e點通」網站報到，無須親至幼兒園現場辦理。

教育局提醒，家長務必密切注意登記與報到時間，如有上傳證明文件，也請務必依招生簡章表列應提供的證明文件辦理，確認是否成功上傳；另教育局將透過簡訊寄發審核結果，請家長留意簡訊通知，確認是否審核通過，並至網站確認是否成功登記，以避免影響幼兒登記入園權益。

教育局指出，招生辦理階段完竣後，將再次於招生e點通開放「線上備取登記」階段，採線上登記、抽籤方式辦理，登記時間自6月4日上午9時至6月5日下午4時止，抽籤結果於6月6日下午3時公告於各園網站，提醒家長屆時記得到各園網站查看公告的備取名單，以維護自身權益。