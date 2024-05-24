日盛投信校園講座 分享正確理財觀念

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為落實企業社會責任，日盛投信持續舉辦校園理財系列講座，以具體行動發揮金融正向影響力

日盛投信於2023年展開大學新鮮人理財教育列車，前進北、中、南大專院校，為年輕學子介紹說明何謂基金、定時定額等金融商品與投資概念，此外，也在淡江大學商學院，舉辦了一場與EMBA學員理財觀念交流，透過講座，探討如何在不同階段規劃財務，以實現個人和職業目標的雙贏局面。

日盛投信秉持著「ESG永續社會責任」精神，持續到各大專院校進行交流與合作，近期則是於國立臺灣科技大學管理學院，舉辦《學生投資理財實務講座》，為學生解說金融產業特性及業務概況。其各單位主管不僅撥冗擔任校園講座活動之講師、教導莘莘學子如何規畫未來職涯，並勉勵年輕族群應即早把握時間、善用「複利效果」展開「定時定額」的長期投資，更主動提供在校生實習就業機會，增進整體投信產業與公司的永續發展。

日盛投信表示，這次活動主要目的是希望透過投信專家分享正確的理財觀念與累積財富的方式，建議同學們透過主動式基金採定時定額投資方式累積財富，提供20＋歲理財方案建議，發揮小資理財、聚沙成塔精神，使得投資理財更有效率與勝率，也同時為自己創造人生第一桶金。

長期投入「永續發展ESG」的日盛投信，期望在為公司創造價值的同時，也能透過企業永續活動將資源回饋到「社會關懷」、「環境永續」及「公司治理」上。日盛投信公司網站已陸續建置「永續發展」、「盡職治理守則遵循」與「金融友善服務」專區，讓客戶能清楚了解公司在推動ESG方面進程與成果，並促進被投資公司重視並遵循永續發展，邁入2024年，也將持續透過公益活動與理財教育列車創造社會共榮，並為企業永續發展盡心盡力。