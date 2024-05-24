新光人壽攜手銘傳大學產學合作

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為因應國內保險內外勤發展及開發國際市場的人才需求，新光人壽與銘傳大學於5月23日簽署產學合作，由新光人壽董事長魏寶生與銘傳大學校長李選士簽署策略聯盟備忘錄，宣布雙方未來將積極協作，建立國際育才平台，共同培養國際金融人才，協助新壽開拓海外保險市場，並邀請銘傳大學總校長李銓、講座教授沈佩蒂與副校長李藍瑜等貴賓觀禮。

為協助學子提早迎戰數位浪潮，魏寶生更規劃多堂保險AI實務課程，領頭赴校親自授課，並引入神通資訊科技公司運用AMD GPU所建置的強大算力與AI應用環境，期待雙方共同孕育產業界全方位人才，讓學生一畢業就能具有職場即戰力，並且協力創造更優質的金融保險環境。

新光人壽將於銘傳大學開設全英語授課「新光系列課程」，對象是國際學院越籍學生與台灣學生，由新光人壽高階主管們以英語授課分享，並搭配輪調實習、留才獎勵計畫，以多元化學習與互動交流，讓國內外學生深入了解壽險業的經營與發展，結合保險理論及實務課程，增進學生對保險商品設計及壽險業務運作之認識，職涯發展能與學用合一。

新壽成立已屆滿六十週年，為朝向百年企業邁進，將跨足東南亞市場，尋求下一個業務成長契機。期望本次與銘傳大學產學合作，積極培育優秀且熟悉當地市場的亞洲金融專家，跟隨新壽國外市場業務擴展，攜手外籍、本國學生推動國際保險市場進展及創新業務發展。

同時，有鑑於人工智慧在各領域的蓬勃發展，AI人才需求大幅增加，新光人壽以需求使用單位的角色，特別為銘傳大學規劃AI系列課程，並與深耕AI創新應用服務的神通資訊科技公司合作，由神通資科提供完善的AI實習環境，讓銘傳學生參與下一代AI應用軟體開發，並針對學校課題需求建立AI模型，進行專題式學習與技術研究，藉由實務需求建立AI模型，使學生深入了解AI底層邏輯及應用，培養學生專業技能，期望為台灣的 AI 人才教育向下扎根，充實台灣未來新世代所需的優質人才。

此外，因應業務組織重塑及擴大招募力道，新光人壽積極延攬年輕世代加入，將與銘傳大學合作產學實習，提供線上教學平台與各領域專業講師的豐富學習資源，鼓勵學生內外勤實習輪調，接觸多元的職務體驗，實習過程安排績優員工一對一實務帶領，定期給予任務逐步引導，並提供優於同業的福利待遇，讓學生可安心自在，且有目標的在實習過程中學習成長。另針對實習生規劃留任機制，讓學生「畢業即就業」，希望透過公司完善的培育資源與多重獎勵制度，縮短學用落差，培育出能發現痛點、解決問題，具備市場競爭力的金融保險人才。

新光人壽重視青年培育，每年透過產學合作、活動專案等方式，致力培養新世代保險專業人才，至今累計已與50餘所大專院校締結產學合作，協助學生加強其金融產業實務經驗與實習活動，提升就業競爭力，讓學生提早探索職涯方向，拓展更寬廣的眼界。

而銘傳大學向來辦學成效績優，《Cheers》雜誌出版《2024最佳大學指南》，發表最新「2024企業最愛大學生」、「2024大學辦學績優榜單」兩項調查排行，銘傳大學雙雙入榜，相信透過本次合作能夠互助共榮，培育國家未來人才的同時，延攬更多人才加入新光，共創企業、學校及學生三贏豐碩成果。