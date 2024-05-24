苗林行與Libreadry巢屋聯手掀起義式千層蛋塔新浪潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Libreadry巢屋近日隆重推出義式千層蛋塔，號召台灣指標性烘焙店家野上麵包、傑里麵包、麥嵐綺麵包、莎士比亞烘焙坊共襄盛舉，共同掀起這股美味風潮，將這款義式千層蛋塔帶到台北、桃園、新竹、台中及高雄等地。這次的成功離不開苗林行的鼎力支持，他們獨家代理的上質食材為這款義式千層蛋塔增添了無與倫比的風味。

「Libreadry 巢屋」創辦人蔡瑞通師傅，遠赴義大利學習丹麥千層工藝，將義式千層蛋塔的折疊技術引進台灣，並延續歐陸烘焙名店的愛用素材，以法國蒙太古 AOP 發酵奶油進行丹麥千層派皮的製作，成就如雲朵花般、擁有三十六階層次的酥脆塔皮。圖／苗林行提供

Libreadry巢屋與持續為產業帶來升級提案的苗林行合作，透過苗林行獨家代理的上質食材，實現風味與口感絕佳的義式千層蛋塔。獨特塔皮是義式千層蛋塔的靈魂，蔡瑞通師傅說明，在義大利習藝時，主廚特別指定以這款發酵奶油進行製作，被譽為奶油界勞斯萊斯的法國蒙太古 AOP 發酵奶油，在雲朵花般每一階的層次之中，蘊藏夏朗特伯瓦圖產區風格獨具的馥郁香氣、發酵 48 小時形塑而成的榛果調性，為酥脆塔皮帶來令人為之驚豔的豐盈滋味。

內餡部分，嚴選北海道的乳品材料，包括日本市佔率第一的中澤鮮奶油，搭配台灣在地優質蛋品，打造出柔嫩清爽且濃郁不膩口的奶餡，為義式千層蛋塔帶來完美平衡的風味。苗林行透過其代理的高品質食材，為這款蛋塔提供了堅實的基礎，不僅確保了原料的純正與高端，也推動了台灣烘焙產業的升級與創新。

Libreadry 巢屋邀請台灣烘焙產業指標性店家野上麵包、麥嵐綺麵包、傑里麵包、莎士比亞烘焙坊共襄盛舉，也期待更多烘焙品牌一起參與交流。圖／苗林行提供

蔡瑞通師傅表示，成就一顆完美義式千層蛋塔的關鍵，除了優質原料的選用，還需要良好的千層工藝與烤焙技術。他們特別選用法國空運來台的義式千層蛋塔模具，藉由直角設計平衡受熱狀態，使得蛋塔在不利於存放、高溫潮濕的台灣，也能夠保有仿若新鮮現烤的酥脆。

Libreadry巢屋的新作義式千層蛋塔，不僅展現了精緻的工藝與嚴選的原料，更在蛋塔的全新樣貌中融入不同的飲食文化，讓每位喜歡蛋塔的朋友，都能重新愛上這酥脆迷人的美味。即日起，台灣各地的美食愛好者皆可在指定店家品嚐到這款風靡全台的義式千層蛋塔，享受台灣與義大利零距離的美味饗宴。苗林行與 Libreadry巢屋攜手，共同推動台灣烘焙產業的進步與創新，為消費者帶來前所未有的美味體驗。更多相關消息請見苗林行官網：https://miaolin.global/zh-TW/feature/article/902c3346-c7df-45d3-bb5c-339b32f9ab97/04fd2bfe-815b-4d44-b063-f33723466fa0 。