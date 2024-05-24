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走著瞧斥資1.65億元併購荷商 助進軍歐美市場

防詐及資安公司Gogolook（走著瞧-創，6902）24日宣布，以450萬歐元（約新台幣1.65億元）併購荷蘭的防詐服務商Ecommerce Operations B.V.。圖／本報資料照片
防詐及資安公司Gogolook（走著瞧-創，6902）24日宣布，以450萬歐元（約新台幣1.65億元）併購荷蘭的防詐服務商Ecommerce Operations B.V.。圖／本報資料照片

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防詐及資安公司Gogolook（走著瞧-創，6902）24日宣布，以450萬歐元（約新台幣1.65億元）併購荷蘭的防詐服務商Ecommerce Operations B.V.，預計第三季前完成交割，Gogolook認為，兩家公司彼此互補，透過此次併購，有助於Gogolook擴展歐美市場及加速進入企業市場。

Gogolook走著瞧因此重大訊息，24日宣布暫停交易，下午2點半於證交所召開重大訊息說明會，由財務長黃鈺文親自說明此併購案。

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