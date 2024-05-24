第43屆新一代設計展 以「超越永續」設計創新面對環境與社會挑戰

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經濟部與教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「2024第43屆新一代設計展」，於5月24日至27日在臺北南港展覽館2館盛大登場。

本次展覽以「超越永續」為主題，回應國際的永續趨勢，不僅著眼於環境和材料的永續，更強調具備社會意識的解決方案。本次展覽有來自國內55校、116系、1萬名設計相關科系學生、約3,500件作品參與展出，並有來自美國哈佛大學、日本千葉大學、香港理工大學、泰國朱拉隆功大學、芬蘭阿爾托大學等12所國際頂尖設計院校跨海參展。不僅展示臺灣年輕設計師的才華，更展現設計所帶來的多元價值，歡迎民眾前來體驗新一代設計的魅力。

經濟部產業發展署連錦漳署長在致詞時提到，新一代設計展每一年都在進步，總讓人耳目一新，看得出來策展人、大學設計院校帶領的團隊都非常用心，將臺灣的設計產業往上提升，並與國際接軌。這次策展主體超越永續，也是賴總統相當重視的政策方向，臺灣科技產業很優秀，透過設計美學的加入，軟與硬的融合，相信能提升臺灣產業的競爭力。

本次展覽邀請嶼人設計工作室新銳建築師曾雅欣及林中一擔任策展人，以「借物計畫」詮釋「超越永續」的主題概念，於展場直接使用原始木料、磚塊、金屬管等作為展架、展板、家具，而不另做加工，待展覽結束，材料將再次回到加工循環中，回應淨零永續綠生活循環經濟的產業創新政策，打造永續韌性台灣。本次主視覺由ddd.pizza 設計工作室負責人及藝術指導張溥輝操刀，以新一代設計展品牌識別為主體，透過簡潔的版面與元素排列，創造出多樣變化，共同為展覽創造嶄新面貌。

今年「新一代設計產學合作」打破往年單一企業命題模式，強調企業「聯合出題、創新驅動」，回應年輕人的創意表現，邀請三陽工業、浩漢產品設計、惠生大藥局等10家國內知名企業與組織，以「學習生活」、「健康生活」、「移動生活」、「體驗生活」等4大未來生活情境，進行企業跨域合作指導，共吸引全國大專院校近700件作品投件。本次展出24組入圍作品，與觀展者一起探討未來趨勢。例如隨著全球電動車使用增加，電車燃燒機率上升成為新挑戰，建大工業股份有限公司與MIH電動車開放聯盟共同指導明志科技大學工業設計系同學，以「移動生活」為發想，創作出「焰駭行者」，協助消防人員進行高效滅火和降溫，減少人員直接接觸，避免有害物質擴散等，以提升滅火效率。

奠基過去10年豐富的產學合作基礎，今年度擴大辦理「創新產學研合作」，由恆隆行貿易股份有限公司與國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學及國立雲林科技大學三校籌組跨校學研團隊，梳理家電回收流程與產品再設計，建立廢棄材料循環生態系。此外，更透過「臺日國際產學合作」，跨國串連企業與學校，共同思考產業的永續發展議題，並提出解方。