越南崛起成為世界工廠 後勢投資仍看漲

隨著全球地緣政治風險升溫，國際大廠紛紛開始分散風險，形成供應鏈拓展及轉移，越南逐漸成為亞洲重要的供應鏈樞紐和製造業中心，也日益成為尋求中長期穩健增長投資的首選目的地。

台灣在越南的投資可追溯到 1988 年，遠早於「南向」和「新南向」政策的實行。累計投資額超過 393 億美元，台灣在該國的投資排名第四。2023 年，新進投資仍持續上升，年成長率達113%，總額超過28.8億美元。據經濟部的一項調查顯示，17.7%的台灣傳統製造業和15.04%的資訊和數位科技企業正積極考慮進軍越南，將越南作為其業務拓展的首選地點。目前大約有九萬名台灣人生活在越南，其中大多數是商務人士或投入專業領域，他們來自科技、資訊科技、金融等服務行業，舉家遷居越南。由於前人建立現代越南的努力，這個國家為落腳越南拓展商機的的外籍人士，提供了完善的基礎建設和便利設施。

除地理位置外，越南還透過其廣大的自由貿易協定（FTAs）網絡與全球主要市場建立了緊密的經濟聯繫。越南目前有 16 個有效的自由貿易協定，包括歐盟-越南自由貿易協定；英國-越南自由貿易協定；涵蓋加拿大、墨西哥、秘魯等主要美洲夥伴的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）；以及與主要東協（ASEAN）和亞太夥伴的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。透過在越南設立據點，企業可以憑借廣泛的網絡關係，輕鬆拓展全球市場。越南地處東南亞戰略要地，擁有漫長的海岸線和較低的自然災害風險，是通往亞太地區和國際主要市場的門戶。憑藉強大的基礎設施，近年來越南已轉型成為亞洲重要的工業和製造業中心。

除此之外，越南政府在教育、技術和技能發展方面的投入，培育了一批推動創新的高素質人才，這些人才為計劃進駐越南市場的全球企業提供助力。得益於「中國+1」戰略的加持下，越南已經成為企業經營多樣化及降低製造和供應鏈風險的理想選擇。彭博社對該國 2024 年的經濟前景持正面態度，預估 2024 年和 2025 年的國內生產毛額（GDP）成長率分別為 6% 和 6.4%。2023 年，該國各行業新增外國直接投資（FDI）計畫超過 152.9 億美元；註冊外國直接投資總額同比增長近 15%。值得注意的是，與傳統製造業相比，來自資訊技術和技術相關企業的投資急劇增加，顯示越南製造業 2.0 的轉型，即越南已從勞力密集型製造業轉向高端和以技術人力為導向的產業。

今日越南並非投機者追逐近利的樂園，而是跨國資本縝密的中長期成長戰略部署，其中佼佼者如美國華平投資、貝恩資本、ＫＫＲ等，在與越南新經濟共同騰飛的發展途中，都將扮演舉足輕重的角色。台灣的主要電子產品製造商，如富士康與和碩，早在 2007 年就已進軍越南。全球供應鏈的新一波移轉使得台灣企業將越南視為其發展的新基地。

越南的貝華工業發展公司（以下簡稱「BW」）投資長金承運(Gene King) 指出：「對於計劃在越南開展業務的企業而言，瞭解當地的商業環境、法律規定、投資流程等複雜層面非常重要。」「可靠的當地顧問能夠為外國投資者提供有關貿易限制、法規和稅務制度等問題的專業建議，而律師事務所能夠就與設立和營運相關的各項程序提供全面的法律諮詢。」

目前是越南市占率最高的租賃工業基礎設施開發商，在越南 12 個主要省份的 51 個黃金地段擁有 900 多萬平方公尺的合法工業用地，並在不斷擴大其投資組合。現時共有18家台灣企業落戶BW工業園區，其中包括準時逹供應鏈管理企業、西伯揚聲器開發商、電源供應器製造商FSP Group，以及連接科技供應商凡甲科技等。選擇優越的商業地點對於成功至關重要。距離主要港口和機場 1 小時車程是理想的選址條件，同時，鄰近完善基礎設施的地區或指定的重點投資區域，不僅租金和勞動力成本具有競爭力，而且具有未來擴展的前景。

「在考量土地購置和建設時，必須嚴格遵守施工階段的施工許可、消防、廢水處理及環境影響評估等政府規定，以避免突發成本，並且建議在預算中加入10%的工程預備金作為緩衝。另一方面，租用廠房設施不僅可以加快執行速度，還可以降低初期的資本支出，釋放現金流，並為未來的擴展留出空間，」金承運(Gene King)表示。

越南為外資公司和投資者提供了豐富的商機。作為越南最大的物流和工業基礎設施平台，BW不僅提供頂級的設施，還提供從營業執照、業務銜接、內部裝修到機械設備安裝諮詢等全方位的增值服務，確保租戶在越南的業務設立過程輕鬆無憂。https://bwindustrial.com/