報稅倒數 近日平均每天十萬人申報

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綜合所得稅報稅倒數，財政部統計至5月24日的最新資料，已有近509萬人完成申報，相較5月21日止的468萬件，等於近日都以每天10萬件 以上的速度前進，目前申報率已達77％，還有23％民眾須在最後一周完成申報。

其中，網路報稅件數為424萬件，占比約83％；手機報稅則占網路報稅的4成，件數已達168萬件。

財政部表示，已完成申報的民眾，最快將自7月31日開始退稅。

財政部每年第一批退稅時間為7月31日，想要首批領取的民眾有兩種方式，第一種是採網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的退稅案件：第二種則是寄送書面稅額試算通知書，且在5月10日前送達戶籍所在地稽徵機關」。

至於第二批退稅時間為10月31日，適用對象為以二維條碼、人工申報案件，以及5月11日後以書面方式確認的稅額試算退稅案件；若是在5月10日前以書面方式將稅額試算申請書送出，但是送到非戶籍所在地的國稅局，也是第二批。

如果等到逾期期間以書面方式、人工申報、二維條碼等退稅案件，以及原先在申報或確認金額時，沒有應退稅金額，事後經稽徵機關核定為退稅案件，均列為第三批，要等明年1月底前才退稅。

至於退稅方式共有三種，網路申報可前往國稅局網站，使用個人電子憑證登入個人申報系統，填寫相關申報表，並提交申報資料，退稅款項會直接匯至納稅人指定的帳戶。

紙本填寫所得稅申報書，送交至國稅局各地稽徵所、稅務所、分局或總局，退稅款項將匯至納稅人指定的帳戶，或由國稅局寄送退稅支票至納稅人的通訊地址。電話申報者可撥打國稅局客服中心，透過語音系統提交退稅申請。