台灣連八年無法參加WHA 林佳龍：中國打壓是唯一原因

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第77屆世界衛生大會（WHA）27日在瑞士日內瓦召開，但台灣仍未收到邀請函。新任外交部長林佳龍24日表示，中共是台灣不能參加WHA的唯一原因，中國這樣的作法是損人不利己。衛福部長邱泰源則表示，我國世衛團仍會遞交抗議信，該抗議的還是要抗議，盡力爭取到最後。

台灣自2017年起，連續八年未獲世界衛生大會（WHA）召開的大會邀請函，外交部與衛福部24日舉行「世界衛生大會（WHA）推案雙部長記者會」，向外界表達高度遺憾外，也重申將盡力爭取與會。邱泰源也仍將如期率團赴日內瓦，宣揚台灣參與國際衛生事務的能力與決心。

林佳龍指出，中國打壓台灣主權議題，也是台灣唯一無法參加WHA的主要原因，除非台灣放棄主權。不過台灣爭取加入世界衛生組織（WHO）是普世價值，不該受政治爭議阻撓，他要呼籲中國，阻止台灣參加是損人不利己。

林佳龍表示，期盼WHO能本於其宗旨，抗拒中國的打壓及操縱，包括美國及許多友邦都已聯名致函WHO，相信大會上能看到友台聲音的持續增加。

邱泰源則說，若當天仍未能預期順利，我國世衛團仍會遞交抗議信，嚴正表達立場，其他較溫和的大會活動則希望遵守規定，呈現台灣關心世界人民健康精神。

邱泰源強調，要想好各種策略，該做的全力以赴，首要目標跟友好國家爭取加入並做出貢獻，台灣不會被打倒，該爭取的會努力到最後。